Rádio Eldorado é ressuscitada com patrocínio e volta ao ar em outubro

Quatro meses após encerrar suas atividades, a Rádio Eldorado volta ao ar em 7 de outubro, na frequência 107,9 FM, quase 70 anos depois de sua criação, graças ao patrocínio da Porto. A nova fase preserva a identidade construída em torno da curadoria musical, do jornalismo e da cultura, mas incorpora uma estratégia multiplataforma, com conteúdos em vídeo, transmissões ao vivo no YouTube, no site da emissora e no aplicativo do Estadão.

A saída do ar ocorreu em maio, após o encerramento da parceria entre o Estadão e a Fundação Brasil 2000, responsável pela frequência utilizada anteriormente. A mobilização de ouvintes, inclusive com manifestação na Avenida Paulista, ajudou a evidenciar a dimensão afetiva da marca e impulsionou a busca por uma solução para a retomada. A nova operação terá a Porto como patrocinadora, em um acordo que inclui os naming rights, embora a empresa tenha optado por manter, neste momento, o nome Rádio Eldorado.

A parceria foi articulada também com a participação do jornalista e empresário Paulo Lima, fundador da Trip Editora e colaborador histórico da emissora. O jornalista apresenta o Trip FM, programa que completa 42 anos em 2026 e que recentemente passou a integrar o Estadão. Para a direção da Eldorado, a relação com o público foi decisiva para preservar uma rádio cuja personalidade está ligada à descoberta musical e à combinação de informação, comportamento e cultura.

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A curadoria musical continua sendo um dos pilares da programação, mas a emissora retorna com uma proposta mais alinhada aos hábitos atuais de consumo de conteúdo. O áudio poderá ser acompanhado de forma contínua pelo site da rádio e pelo aplicativo do Estadão, enquanto programas falados terão versões audiovisuais transmitidas ao vivo pelo YouTube. O Jornal Eldorado, principal noticiário da emissora, volta renovado e terá Haisem Abaki entre os âncoras, além de uma nova apresentadora e coordenadora de jornalismo, cujo nome ainda será anunciado.

Às 19h, a Eldorado também estreia um novo programa comandado pela jornalista Juliana Wallauer, uma das criadoras do Mamilos Podcast. A atração será voltada ao público que está no trânsito ou encerrando o expediente e terá convidados, colunistas e diferentes co-hosts ao longo da semana. O programa será transmitido simultaneamente pelo rádio e pelo YouTube. Para acomodar a novidade, a emissora passará a transmitir A Voz do Brasil às 21h, já que agora opera como rádio comercial.

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A nova grade também recupera programas associados à história da Eldorado, como Som a Pino e Fim de Tarde, além da chamada faixa autoral das 20h. O espaço terá Mauricio Pereira às segundas-feiras, Paula Lima às terças, Lupa Santiago às quartas, Baba Vacaro às quintas, Paulo Lima com o Trip às sextas e Sérgio Scarpelli aos sábados. Gastronomia, cinema e literatura infantil continuam entre os temas abordados pela programação.

Outra marca da emissora, o Bike Repórter, também volta às ruas de São Paulo. A proposta, que originalmente acompanhava o trânsito em bicicletas durante os horários de pico, será ampliada para mostrar outros aspectos do cotidiano paulistano. As participações ocorrerão principalmente no Jornal Eldorado e no Fim de Tarde, com produção de vídeos para as redes sociais. A aposta traduz a estratégia da nova Eldorado: manter o rádio como ponto de partida, mas transformar a programação em conteúdo capaz de circular por diferentes plataformas.