🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Rádio Eldorado é ressuscitada com patrocínio e volta ao ar em outubro

Em nova frequência, emissora retoma programação após quatro meses fora do ar e amplia conteúdos em vídeo, podcasts e transmissões ao vivo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 16h54
Rádio Eldorado irá encerrar as atividades após 68 anos no ar
Rádio Eldorado irá encerrar as atividades após 68 anos no ar (Rádio Eldorado/Divulgação)
Continua após publicidade
Rádio Eldorado é ressuscitada com patrocínio e volta ao ar em outubro Priorizar nos meus resultados Google

Quatro meses após encerrar suas atividades, a Rádio Eldorado volta ao ar em 7 de outubro, na frequência 107,9 FM, quase 70 anos depois de sua criação, graças ao patrocínio da Porto. A nova fase preserva a identidade construída em torno da curadoria musical, do jornalismo e da cultura, mas incorpora uma estratégia multiplataforma, com conteúdos em vídeo, transmissões ao vivo no YouTube, no site da emissora e no aplicativo do Estadão.

A saída do ar ocorreu em maio, após o encerramento da parceria entre o Estadão e a Fundação Brasil 2000, responsável pela frequência utilizada anteriormente. A mobilização de ouvintes, inclusive com manifestação na Avenida Paulista, ajudou a evidenciar a dimensão afetiva da marca e impulsionou a busca por uma solução para a retomada. A nova operação terá a Porto como patrocinadora, em um acordo que inclui os naming rights, embora a empresa tenha optado por manter, neste momento, o nome Rádio Eldorado.

A parceria foi articulada também com a participação do jornalista e empresário Paulo Lima, fundador da Trip Editora e colaborador histórico da emissora. O jornalista apresenta o Trip FM, programa que completa 42 anos em 2026 e que recentemente passou a integrar o Estadão. Para a direção da Eldorado, a relação com o público foi decisiva para preservar uma rádio cuja personalidade está ligada à descoberta musical e à combinação de informação, comportamento e cultura.

Continua após a publicidade

A curadoria musical continua sendo um dos pilares da programação, mas a emissora retorna com uma proposta mais alinhada aos hábitos atuais de consumo de conteúdo. O áudio poderá ser acompanhado de forma contínua pelo site da rádio e pelo aplicativo do Estadão, enquanto programas falados terão versões audiovisuais transmitidas ao vivo pelo YouTube. O Jornal Eldorado, principal noticiário da emissora, volta renovado e terá Haisem Abaki entre os âncoras, além de uma nova apresentadora e coordenadora de jornalismo, cujo nome ainda será anunciado.

Siga

Às 19h, a Eldorado também estreia um novo programa comandado pela jornalista Juliana Wallauer, uma das criadoras do Mamilos Podcast. A atração será voltada ao público que está no trânsito ou encerrando o expediente e terá convidados, colunistas e diferentes co-hosts ao longo da semana. O programa será transmitido simultaneamente pelo rádio e pelo YouTube. Para acomodar a novidade, a emissora passará a transmitir A Voz do Brasil às 21h, já que agora opera como rádio comercial.

Continua após a publicidade

A nova grade também recupera programas associados à história da Eldorado, como Som a Pino e Fim de Tarde, além da chamada faixa autoral das 20h. O espaço terá Mauricio Pereira às segundas-feiras, Paula Lima às terças, Lupa Santiago às quartas, Baba Vacaro às quintas, Paulo Lima com o Trip às sextas e Sérgio Scarpelli aos sábados. Gastronomia, cinema e literatura infantil continuam entre os temas abordados pela programação.

Outra marca da emissora, o Bike Repórter, também volta às ruas de São Paulo. A proposta, que originalmente acompanhava o trânsito em bicicletas durante os horários de pico, será ampliada para mostrar outros aspectos do cotidiano paulistano. As participações ocorrerão principalmente no Jornal Eldorado e no Fim de Tarde, com produção de vídeos para as redes sociais. A aposta traduz a estratégia da nova Eldorado: manter o rádio como ponto de partida, mas transformar a programação em conteúdo capaz de circular por diferentes plataformas.

Publicidade
TAGS:
O Som e a Fúria
rádio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).