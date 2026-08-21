‘Quero desafiar a Inteligência Artificial’, diz Rildo Hora, produtor musical
Aos 87 anos, maestro e compositor é o convidado do programa semanal da coluna GENTE
Antenado com as tecnologias que volta e meia sacodem o universo musical, Rildo Hora, um dos mais importantes instrumentistas e produtores da música brasileira, comenta sobre os avanços da Inteligência Artificial. Aos 87 anos, Rildo é o convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).
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“Acho perigoso, mas é um desafio interessante. Duvido que a IA consiga fazer o que eu faço. Você me dá um samba aqui, eu fazer o arranjo. Ele vem purinho e eu vou fazer tudo: a orquestração, a harmonia, a forma final. Duvido que a IA consiga penetrar nos meandros do início da criação de alguma coisa. Estou falando em arte. Acho que ela vai ficar com inveja, isso sim. Porque ela não vai saber o que é a ‘célula-mãe’, que dá início a tudo. Ela deu início a você, a mim, a uma composição, a tudo. É preocupante a IA, mas quero desafiá-la. Duvido que faça os arranjos que já fiz”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Museu do Samba / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).