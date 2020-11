Quentin Tarantino lançará livro de ‘Era Uma Vez em… Hollywood’

O aclamado – e excêntrico – diretor de cinema Quentin Tarantino fechou um acordo com a editora americana HarperCollins para lançar dois livros: sua primeira obra de ficção Era Uma Vez em… Hollywood, baseada em seu longa homônimo de 2019, e outro de não-ficção, batizado de Cinema Speculation, uma coletânea de escritos pessoais sobre a Hollywood de 1970.

O romance Era Uma Vez em… Hollywood dará nova vida aos personagens do premiado longa original, dono de duas estatuetas do Oscar 2020 e de dez indicações. A trama seguirá, entre flashbacks e flashfowards, o ator Rick Dalton (no cinema, Leonardo DiCaprio) e o dublê Cliff Booth (Brad Pitt) chegando ao fim de suas carreiras e lutando para encontrar trabalho em uma instável Hollywood de 1969.

“Na década de 1970, os primeiros livros que eu li na vida adulta eram adaptações de roteiros de filmes em literatura”, disse Tarantino ao site americano Deadline. “Até hoje tenho um carinho tremendo pelo gênero. Então, como um aficionado por livros do cinema, tenho orgulho de anunciar Era uma Vez… em Hollywood como minha contribuição para esse subgênero frequentemente marginalizado, mas amado, na literatura.”

Nos Estados Unidos, o romance será primeiramente lançado em versão de bolso, e-book e audiobook no meio do ano que vem, para depois chegar às livrarias em capa dura no segundo semestre. Cinema Speculation, descrito pela editora como um “mergulho profundo nos filmes dos anos 1970” e “uma rica mistura de ensaios, resenhas e escritos pessoais”, ainda não tem data marcada.