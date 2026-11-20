As irmãs Cássia e Gaya Piovesan, únicas filhas de Stênio Garcia, 94, voltaram ao centro das atenções após o ator fazer novas acusações contra elas nas redes sociais nesta quinta-feira, 19. As duas são fruto do casamento do veterano com a atriz Clarice Piovesan, com quem viveu entre 1968 e 1983. Conhecida por interpretar Kika no humorístico Planeta dos Homens, da Globo, Clarice contracenou com o então marido no quadro Kika & Xuxu. Diferentemente dos pais, as herdeiras optaram por carreiras longe das câmeras.

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Cássia Piovesan começou a trajetória profissional como estilista e chegou a criar, ao lado da irmã, a grife Vale das Bonecas, que participou de eventos e desfiles no circuito carioca nos anos 2000. Com o passar do tempo, decidiu abandonar o setor e se afastar dos grandes centros urbanos. Atualmente, trabalha como produtora rural. Já Gaya Piovesan permaneceu no universo da moda. Formada em estilismo, trabalhou como figurinista em produções da Globo, incluindo O Rei do Gado e Hilda Furacão. Também criou uma marca de bolsas e passou a investir no mercado de peças de segunda mão. Em 2019, lançou a L’amour Vintage Shop, brechó especializado em roupas e acessórios inspirados nos estilos barroco, rococó e vitoriano.

Apesar de manterem uma vida discreta, as irmãs já falaram publicamente sobre a relação com o pai. Em entrevista à Caras, em 2006, Stênio admitiu que havia sido ausente durante a infância das meninas por causa da carreira. Na ocasião, Cássia afirmou: “Hoje, sabemos que tudo o que vivemos fazia parte do processo de uma separação. Amamos nosso pai”. O cenário mudou nos últimos anos. As duas enfrentam uma disputa judicial com o ator pelo usufruto de um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, avaliado em cerca de 2 milhões de reais.

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Em abril, as herdeiras negaram as acusações de abandono afetivo e dificuldades financeiras feitas pelo pai. “Nunca abandonamos ele. Pelo contrário, o afastamento foi por parte dele”, afirmaram. Nesta quinta-feira, 19, Stênio voltou a acusá-las nas redes sociais e relatou ter passado mal, com suspeita de trombose. “Não basta me roubarem, agora querem me matar!”, escreveu.