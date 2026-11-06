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Cultura

Quem é Thomas Markle, pai de Meghan Markle e preso nos Estados Unidos

Ex-diretor de iluminação foi detido por posse de pornografia infantil

Por Flávio Monteiro 6 nov 2026, 19h08
Homem de meia-idade, barba grisalha, camiseta polo preta e calça escura, sentado em um banco branco de jardim com treliça, em meio a palmeiras e vegetação exuberante
Thomas Markle (MEGA/GC Images/Getty Images)
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Thomas Wayne Markle Sr. foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 6. O pai de Meghan Markle foi acusado de possuir conteúdo de abuso sexual infantil, incluindo fotografias que o retratam com meninas menores de idade. Thomas é um diretor aposentado de iluminação e fotografia, com histórico na TV americana.

Aos 82 anos, Thomas trabalhou por anos na célebre novela General Hospital, chegando a vencer um Emmy pela produção, e participou da transmissão do Oscar. De acordo com as autoridades, a casa do pai da Duquesa de Sussex em Cebu, nas Filipinas, continha material pornográfico ilegal, assim como um depósito alugado por ele em Los Angeles.

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