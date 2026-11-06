Quem é Thomas Markle, pai de Meghan Markle e preso nos Estados Unidos

Thomas Wayne Markle Sr. foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 6. O pai de Meghan Markle foi acusado de possuir conteúdo de abuso sexual infantil, incluindo fotografias que o retratam com meninas menores de idade. Thomas é um diretor aposentado de iluminação e fotografia, com histórico na TV americana.

Aos 82 anos, Thomas trabalhou por anos na célebre novela General Hospital, chegando a vencer um Emmy pela produção, e participou da transmissão do Oscar. De acordo com as autoridades, a casa do pai da Duquesa de Sussex em Cebu, nas Filipinas, continha material pornográfico ilegal, assim como um depósito alugado por ele em Los Angeles.

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