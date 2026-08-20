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Cultura

Quem é o professor que transformou Sandy em pesquisa acadêmica

Pesquisador criou heterônimo para estudo sobre cantora

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h07
Homem de cabelo escuro e barba rala à esquerda, olhando para frente. Mulher de cabelo castanho e maquiagem marcante, com brincos dourados, sorrindo à direita
Professor Fábio Piantoni e Sandy (Instagram/Reprodução)
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A criação de uma pesquisadora fictícia na faixa dos 75 anos que transformou Sandy em uma pesquisa acadêmica chamou atenção para um nome até então distante dos holofotes. Por trás da personagem está o professor Fábio Pacheco Piantoni, de 42 anos, cuja trajetória reúne sala de aula, linguagem e interesse pela cultura brasileira.

Formado em Letras, com licenciatura plena em Língua Portuguesa e Língua Inglesa pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), Piantoni concluiu a graduação em 2006. Atualmente, o professor trabalha na rede municipal de ensino de Valinhos, no interior de São Paulo. No entanto, sua produção acadêmica vai além da educação básica.

No currículo, o professor concentra seus estudos na área da Linguística, com pesquisas que abordam temas como linguagem, cultura, identidade, análise do discurso, escuta e os discursos de ex-presidiários. Também desenvolveu trabalhos ligados ao ensino da Língua Portuguesa e a projetos interdisciplinares.

Cerca de 15 anos depois de concluir a graduação, Piantoni ingressou no mestrado em Divulgação Científica e Cultural da Unicamp, concluído em 2023. A passagem pela universidade resultou na pesquisa No discurso do ex-presidiário: da desgraça à testemunha espectral/residual. Hoje, ele voltou à instituição, onde cursa doutorado em Linguística.

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Foi no encontro entre linguagem e cultura que Sandy cruzou seu percurso acadêmico. Para desenvolver o estudo, Piantoni criou Aparecida Eule, uma heterônima idosa apresentada como autora da pesquisa sobre a cantora. “A Aparecida dá uma sacudida na voz feminina e mostra como uma mulher pode ser filósofa falando de situações aparentemente cotidianas ou triviais, mas que refletem toda a nossa sociedade”, explicou o pesquisador à coluna GENTE.

Publicado em uma revista da Unicamp, o estudo analisou as músicas Me Espera, Areia, Pra Me Refazer e Eu Pra Você, observando como diferentes vozes e parcerias interferem na construção de sentidos das canções. Fã de Sandy, o professor procurou, no entanto, ir além da admiração pessoal e investigar a artista somente a partir de sua posição artística.

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Agora, Aparecida prepara um novo capítulo. Depois de Sandy, Piantoni afirma que o próximo objeto de estudo da heterônima será uma das faixas de Equilibrivm II, novo álbum de Anitta.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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