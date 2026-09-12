Quem é o pai do primeiro filho de Lady Gaga

Michael Polansky, noivo de Lady Gaga, é apontado como o pai do primeiro filho da cantora. O casal foi fotografado com o bebê durante um passeio no norte da Califórnia, mas ainda não divulgou nome, sexo ou data de nascimento da criança.

Discreto e longe da carreira artística, Polansky é um investidor norte-americano formado em matemática aplicada e ciência da computação pela Universidade Harvard. Ele atua em projetos ligados a tecnologia, ciência e filantropia e, quando acompanhou Gaga no Rio de Janeiro em 2025, trabalhava como conselheiro da Sean Parker Family Office, além de ser fundador e sócio da empresa de capital de risco Hawktail e cofundador da Outer Biosciences.

Os dois foram apresentados em 2019 por Cynthia Germanotta, mãe de Gaga, durante um evento beneficente, e assumiram o relacionamento publicamente em fevereiro de 2020. O noivado veio a público em 2024, durante os Jogos Olímpicos de Paris, quando a cantora apresentou Polansky como seu noivo.

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