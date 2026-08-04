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Cultura

Quem é Lilibeth Monteiro, nova namorada de Roberto de Carvalho e ex-mulher de Collor

Empresária é vice presidente do Grupo Monteiro Aranha

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h17 | Atualizado em 4 ago 2026, 10h26
Um homem de cabelos grisalhos e uma mulher loira sorriem para a câmera, sentados lado a lado em um evento. Ele veste uma camisa listrada e blazer escuro, ela usa uma blusa rosa e casaco estampado.
Roberto de Carvalho e Lilibeth  (Reprodução/Instagram)
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Viúvo da cantora Rita Lee desde 2023, Roberto de Carvalho tem chamado a atenção nas redes sociais desde o último sábado, 1º, após ter oficializado o namoro com Lilibeth Monteiro de Carvalho. Empresária e vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, ela é herdeira de uma das famílias mais tradicionais do Brasil.

Entre os anos 1990 e 2000, Lilibeth, cujo nome completo é Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho, era conhecida por aparecer com frequência nas colunas sociais da alta sociedade. Ela e Roberto se conheciam desde a infância e chegaram a manter um relacionamento durante a adolescência. Em julho, fãs do artista passaram a suspeitar de um possível namoro, depois de ela ter sido vista ao lado de Roberto em Paris e deixado comentários românticos em publicações do músico.

Lilibeth já foi casada com o ex-presidente do país Fernando Collor, de 1975 a 1981. À época, ele era prefeito de Maceió, mas acabou sendo eleito deputado federal no ano seguinte ao término, em 1982. Eles tiveram dois filhos juntos: Arnon Afonso e Joaquim Pedro. Após o divórcio, a empresária se casou com o banqueiro Aldo Floris, com quem teve mais um filho.

Anos depois, ela se casou com o dramaturgo Euclydes Marinho, autor de novelas como Andando nas Nuvens (1999) e Desejos de Mulher (2o02). Mais tarde, Lilibeth adotou uma filha, chamada Constança, e em 2004 viveu outro matrimônio, com o modelo Walter Rosa, com quem também teve uma filha.

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Parta da família que detém o secular Grupo Monteiro Aranha, fundado em 1921, ela é a filha caçula de Joaquim Monteiro de Carvalho (Baby) e Eva Bergjot Bugge. O pai ficou conhecido por trabalhar ao lado do ex-presidente Juscelino Kubitschek, incentivando a expansão da indústria automotiva no país.

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