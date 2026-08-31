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Cultura

Quem é John Galliano, cancelado pelo Met Gala após polêmicas

Estilista seria o terceiro designer vivo a receber uma homenagem do Met

Por Giovanna Fraguito 31 ago 2026, 12h48
Homem de pele clara, com barba e bigode grisalhos, cabelo escuro preso em um rabo de cavalo baixo, veste um terno preto com gravata borboleta e camisa branca, olhando para a esquerda com uma expressão pensativa. O fundo é escuro com luzes desfocadas em tons de roxo e verde
Infame, John Galliano foi preso e condenado por afirmar 'amar Hitler' (Tristan Fewings/BFC/Getty Images)
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John Galliano anunciou nesta segunda-feira, 31, que não será mais tema da exposição do Met Gala 2027. O designer britânico seria homenageado pelo museu, mas decidiu rejeitar o projeto devido às reações do público sobre suas declarações racistas no passado. “Após muita reflexão e discussão com o MET e todos os envolvidos, decidi, com grande tristeza, que o melhor é que a exposição não aconteça neste momento. Permaneço totalmente responsável pela dor causada pelas minhas palavras no passado, particularmente pela mágoa que causei às comunidades judaica e asiática, e continuo profundamente arrependido”, escreveu em uma declaração nas suas redes sociais.

A mostra abrangeria peças de vestuário, acessórios, esboços, protótipos, livros de pesquisa e materiais de arquivo que se estendem por toda a carreira do estilista, desde a coleção de formatura “Les Incroyables”, na Central Saint Martins, em 1984, até seu último desfile para a Maison Margiela, passando pelos trabalhos com as grifes Givenchy e Dior.

Em um vídeo gravado em dezembro de 2010 e divulgado em fevereiro de 2011, ele atacou frequentadores de um bar com ofensas antissemitas e elogios ao ditador Adolf Hitler (1889-1945). A situação fez com que a grife Dior, em que trabalhava desde 1996, o demitisse, repudiando suas declarações. Galliano foi a julgamento na França, ainda em 2011. No tribunal, alegou dependência de álcool e medicamentos, e acabou condenado a pagar uma multa de 6 mil euros.

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