Quem é Candice Swanepoel, apontada como nova namorada de Tom Brady
Modelo sul-africana já dividiu as passarelas com Gisele Bündchen
Quase quatro anos após o divórcio de Gisele Bündchen, 46, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 49, estaria vivendo um novo romance com Candice Swanepoel, 38, modelo sul-africana já dividiu as passarelas com Bündchen. Segundo a revista americana Us Weekly, os dois estão juntos há alguns meses e mantêm a relação longe dos holofotes. “Eles estão passando muito tempo juntos. Ambos moram em Miami, então é muito conveniente”, afirmou uma fonte à People. Até o momento, nenhum dos dois confirmou publicamente o namoro.
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Natural da África do Sul, Candice começou a carreira de modelo aos 15 anos e ganhou projeção internacional nas passarelas da Victoria’s Secret, onde trabalhou ao lado de Gisele, Adriana Lima, 45, e Alessandra Ambrósio, 45. A top manteve um relacionamento de mais de uma década com o modelo brasileiro Hermann Nicoli, com quem teve dois filhos, Anacã, 10, e Ariel, 8, ambos nascidos em Vitória, no Espírito Santo. O casal chegou a ficar noivo em 2015, mas se separou em 2018.
Desde o fim do casamento com Gisele, em 2022, Brady teve o nome associado a outras celebridades, entre elas a modelo Irina Shayk, 40, e a influenciadora Alix Earle, 25. Com a brasileira, o ex-jogador teve dois filhos, Benjamin, 16, e Vivian, 13. Ele também é pai de Jack, 19, de um relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan, 55.