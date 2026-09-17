Quem é a namorada 30 anos mais nova de Brad Pitt

O ator Brad Pitt, 62, fez uma rara aparição pública ao lado da namorada Ines de Ramon, 33, com quem está em um relacionamento desde 2022. Ambos posaram de mãos dadas no tapete vermelho da estreia americana de Coração Selvagem, novo filme de ação estrelado por ele.

A relação entre Pitt e Ines é a mais longeva do ator desde seu divórcio conturbado com Angelina Jolie, 51. Pouco se sabe sobre como o par se conheceu, mas tabloides apontam que eles moram juntos desde 2024.

Ines de Ramon é natural da Suíça e trabalha com o design de joias luxuosas. Atualmente, ela é vice-presidente da marca Anita Ko, cujas peças saem por dezenas de milhares de reais.

Nas redes sociais, ela compartilha seu cotidiano para mais de 122 000 seguidores, mas jamais faz menções ao parceiro, nem publica fotos ao seu lado. Sabe-se que ela fala cinco línguas — francês, espanhol, inglês, alemão e italiano — e que, tal qual Pitt, ela já foi casada no passado. Ela trocou alianças em 2019 com o ator Paul Wesley, famoso por The Vampire Diaries e se separou dele em abril de 2022. O divórcio foi finalizado dois anos depois.

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A discrição da jovem é ecoada por Pitt, que jamais fez comentários sobre ela à imprensa. Até hoje, o ator se referiu a Ines apenas em uma conversa com a revista GQ, quando foi questionado se levá-la para o tapete vermelho de F1 havia sido uma estratégia para chamar atenção ao filme. Rindo, ele respondeu: “Não, cara, as coisas não são tão calculadas assim. Imagina viver dessa forma? Seria exaustivo. É simples: a vida evolui e os relacionamentos evoluem”.

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