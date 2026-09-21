Quem é a cantora de K-Pop que aparece em anúncio polêmico da Converse

Karina, nome artístico de Yu Ji-min, 26, é uma cantora, rapper e dançarina sul-coreana. Ela é conhecida principalmente por ser a líder do aespa, grupo feminino de K-pop formado pela SM Entertainment em 2020. A artista, que possui 22,6 milhões de seguidores no Instagram, se tornou assunto nas redes sociais após aparecer em uma campanha da Converse que foi retirada pela marca depois de ser associada a símbolos da Ku Klux Klan (KKK), grupo supremacista branco dos Estados Unidos.

A publicidade promovia o modelo de tênis Chuck 70 X e mostrava Karina usando uma saia branca e segurando um par de tênis Converse pretos. A iluminação da imagem formava uma espécie de triângulo branco sobre a roupa. Nas redes sociais, internautas disseram que o formato lembrava o capuz pontudo associado à Ku Klux Klan.

Diante da repercussão, a Converse retirou o anúncio de seus canais. Em comunicado, a empresa disse: “Pedimos desculpas. Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Nós a removemos de nossos canais e estamos trabalhando para removê-la de todos os lugares onde ela apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor”.

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