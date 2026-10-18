Que fim levaram as estrelas da Disney dos anos 2000

Os anos 2000 foram um período prolífico para a ascensão de jovens estrelas no mundo do entretenimento. Um dos principais impulsionadores desse fenômeno foi o Disney Channel. A emissora americana lançou nomes de peso em séries como Os Feiticeiros de Waverly Place e filmes como High School Musical, criando uma conexão com o público que segue reverberando duas décadas depois. A coluna GENTE relembra alguns dos nomes mais marcantes revelados pelo canal nesse período.

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Miley Cyrus – Hannah Montana

Filha do astro country Billy Ray Cyrus, Miley cresceu em um ambiente musical. A jovem, no entanto, ganhou projeção internacional em 2006, quando foi escalada para protagonizar a série Hannah Montana, na qual interpretava uma adolescente que levava uma vida dupla como estrela pop. O seriado teve quatro temporadas e se tornou um sucesso para a Disney, chegando a receber quatro indicações ao Emmy na categoria de programa infantil. A produção ajudou Miley a consolidar uma carreira artística de peso, que culminaria, anos depois, em suas primeiras vitórias no Grammy, em 2024, com o hit Flowers.

Dylan e Cole Sprouse – Zack & Cody: Gêmeos em Ação, Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

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Poucas figuras ficaram tão conhecidas na programação infantojuvenil dos anos 2000 quanto os gêmeos Dylan e Cole Sprouse, que interpretaram Zack e Cody em duas séries da Disney: Zack & Cody: Gêmeos em Ação e Zack & Cody: Gêmeos a Bordo. Apesar do sucesso, os irmãos surpreenderam ao se afastar da atuação em 2011, quando decidiram priorizar os estudos na New York University (NYU), onde se formaram em 2015. A dupla voltou às telas posteriormente, mas seguiu caminhos distintos. Cole conquistou um papel de destaque em Riverdale, enquanto Dylan retomou a carreira no cinema e passou a investir em outros projetos.

Zac Efron – High School Musical

Um dos protagonistas de High School Musical, no papel de Troy Bolton, Zac Efron se tornou um dos grandes galãs adolescentes de sua geração. Após estrelar a trilogia da Disney, o ator buscou se distanciar da imagem de ídolo juvenil e diversificou seus trabalhos, participando de produções de diferentes gêneros. Ao longo da carreira, também chamou atenção por mudanças na aparência, que atribuiu a um grave acidente doméstico sofrido em 2013. Mais recentemente, Efron recebeu elogios por sua atuação em Garra de Ferro, filme de 2023 que gerou uma campanha por sua indicação ao Oscar de melhor ator – que acabou não ocorrendo.

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Selena Gomez – Os Feiticeiros de Waverly Place

A eterna Alex Russo se tornou um dos rostos mais marcantes do Disney Channel com Os Feiticeiros de Waverly Place, série que lhe rendeu projeção mundial. Após o encerramento da produção, Gomez buscou papéis mais maduros, como no polêmico filme Spring Breakers: Garotas Perigosas, de 2012, que marcou uma mudança em sua imagem pública. A artista também consolidou sua carreira musical ao longo dos anos 2010, com sucessos como Good for You e Same Old Love. Além disso, sua vida pessoal ganhou grande repercussão, especialmente pelos relacionamentos com Justin Bieber e The Weeknd.

Demi Lovato – Camp Rock, Sunny entre Estrelas

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O filme Camp Rock, lançado em 2008, marcou um momento decisivo na carreira de Demi Lovato. Na produção, a então jovem atriz interpretou Mitchie Torres, uma adolescente apaixonada por música que se aproxima do personagem de Joe Jonas, integrante dos Jonas Brothers. No ano seguinte, Demi ganhou sua própria série no Disney Channel, Sunny entre Estrelas, na qual permaneceu até 2011. Depois, passou a dedicar ainda mais atenção à carreira musical e a projetos mais maduros. Apesar do sucesso, a artista também enfrentou dificuldades relacionadas à saúde mental e ao uso de substâncias, situações que a levaram a interromper suas atividades profissionais em diferentes momentos.