Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Cultura

Quadrinista francesa desmistifica tabus sobre saúde mental e identidade

Com os lançamentos de 'Cara ou Coroa' e 'Raízes', Lou Lubie coloca em debate o impacto da ciclotimia e do racismo capilar

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 07h10
Mulher jovem de pele clara e cabelos castanhos trançados com adornos prateados, sorrindo para a câmera. Veste um suéter cinza e está em frente a uma estante de livros coloridos
Lou Lubie: desenhar é doloroso para a quadrinista francesa - (L. Arkebanks/Reprodução)
Continua após publicidade
Quadrinista francesa desmistifica tabus sobre saúde mental e identidade Priorizar nos meus resultados Google

Não é preciso ter lugar de fala para gostar de — e recomendar — Raízes (Nemo) ou Cara ou Coroa (Buzz), da quadrinista francesa Lou Lubie, que estão sendo lançados simultaneamente no Brasil. Nascida no departamento ultramarino das Ilhas Reunião, na costa oriental da África, Lubie fala, nesses dois trabalhos, sobre preconceito racial e saúde mental. São abordagens leves, mas não por isso pouco aprofundadas — há uma pesquisa bem rigorosa por trás dessas histórias.

A dualidade entre o riso e a seriedade científica acompanha a carreira da autora desde o seu primeiro grande sucesso europeu. Em Cara ou Coroa, o leitor é apresentado de forma lúdica à ciclotimia, um transtorno de humor que faz parte do espectro bipolar. Na obra, a patologia ganha a forma física de uma simpática, mas imprevisível raposa que o alter ego de Lou precisa aprender a domesticar.

Capa do livro Raízes, de Lou Lubie, com uma mulher de pele clara, nua, deitada de lado com os olhos fechados e as mãos juntas sob o rosto. Seus cabelos castanhos se espalham pelo fundo, formando um emaranhado de raízes
RAÍZES, de Lou Lubie. Tradução: Renata Silveira. Editora: Nemo. Páginas: 216. Preço: R$ 82,41; R$ 68,90 (e-book) (Nemo/Divulgação)

Embora aclamada pelo público e por profissionais de saúde pelo seu caráter didático, a obra carrega um peso íntimo. Escrita quando Lubie tinha apenas 24 anos, a HQ expôs profundamente sua própria vivência. “Não sendo médica ou psiquiatra, senti que minha única legitimidade para falar do assunto era expor a mim mesma”, explica a autora. A enorme exposição de sua intimidade, porém, a machucou tanto na época do lançamento que Lou fez uma promessa para si mesma: nunca mais escreveria nada de teor estritamente autobiográfico.

Siga
Continua após a publicidade

Essa promessa moldou diretamente a criação de Raízes (Racines), que, apesar de ser frequentemente classificada como biografia, é declaradamente uma obra de ficção. A narrativa acompanha Rose, uma jovem de pele clara que herda o cabelo crespo de seus ancestrais negros.

Uma mulher de pele escura, com blusa roxa e calça amarela, penteia o cabelo crespo de uma menina de blusa laranja e saia branca, que parece irritada. A menina grita JTE DÉTESTE! JTE DÉTESTE! (Eu te odeio! Eu te odeio!) em um balão de fala. Elas estão em um banheiro com pia, espelho e prateleiras cheias de produtos
Em ‘Raízes’, Rose sofre nas mãos da mãe: relação conflituosa com os cabelos crespos – (Nemo Editora/Divulgação)
Continua após a publicidade

A própria Lubie possui o cabelo cacheado ou frisado, mas fez a escolha artística deliberada de dar a Rose cabelos crespos para criar um isolamento de variáveis estéticas. Ao retirar a cor da pele do centro do debate, a autora demonstra como a textura do cabelo, isoladamente, funciona como um potente e silencioso vetor de discriminação racial e exclusão social. “Eu queria que pessoas de cabelo liso se importassem, que homens e até homens calvos compreendessem a gravidade do assunto”, revela.

E o rigor de Raízes vai muito além do debate estético. A obra é recheada de infográficos e dados históricos e biológicos fascinantes. Lubie resgata, por exemplo, o papel histórico das tranças nas colônias escravistas das Américas e Caribe, onde os desenhos nos cabelos serviam como verdadeiros mapas de rotas de fuga ou esconderijos para sementes e ouro que garantiam a sobrevivência dos escravizados evadidos.

Continua após a publicidade
Capa do livro Cara ou Coroa de Lou Lubie. Uma garota de cabelos escuros e blusa laranja sorri em um balanço, enquanto uma raposa ruiva de cauda branca a observa de baixo, com uma sombra escura e ameaçadora projetada no chão laranja
CARA OU COROA, de Lou Lubie. Tradução: Andréia Manfrin. Editora: Büzz. Páginas: 160. Preço: R$ 59,90. (Büzz Editora/Divulgação)

A HQ também faz uma denúncia contundente ao preconceito institucional na Europa: até 2023, as escolas oficiais de cabeleireiros na França não ensinavam o cuidado de cabelos texturizados. Pior: em manuais técnicos franceses distribuídos até o ano de 2010, o cabelo crespo em toda a cabeça era oficialmente catalogado sob a rubrica médica de “afecção congênita”.

Continua após a publicidade

Toda essa clareza didática e facilidade de leitura das HQs de Lubie decorrem diretamente de sua formação acadêmica em game design. Ela aplica conceitos da disciplina para estruturar as páginas, focando obsessivamente na legibilidade, no controle de balões e até na escolha de fontes acessíveis para leitores com dislexia.

Tirinha em dois quadros. No primeiro, uma mulher de cabelo escuro e blusa cinza, com expressão de choque e braços estendidos, grita para uma pequena raposa laranja: Mas quem é você, inferno?. No segundo, a raposa, com olhos fechados e expressão serena, diz: Eu sou sua ciclotimia
Lou descobre que tem ciclotimia: um transtorno de humor simbolizado por uma raposa – (Büzz/ Lou Lubie/Divulgação)
Continua após a publicidade

Curiosamente, Lou Lubie confessa que não gosta de desenhar e acha o processo físico da ilustração doloroso. Para ela, o desenho é apenas uma ferramenta de comunicação imediata. Atualmente, consolidada no mercado europeu, a autora resolveu dar um tempo no próprio traço. Enquanto atua apenas como roteirista em novos projetos de quadrinhos, ela lança em outubro de 2026 o seu primeiro romance de fantasia juvenil em prosa, La Marche du Monde. Os leitores brasileiros têm, portanto, o privilégio de receber o ápice da jornada visual e investigativa de uma das artistas mais completas da atualidade.

Publicidade
TAGS:
Gibis & Cia
HQ
Quadrinhos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).