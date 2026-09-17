Próximo show de Ed Sheeran será alvo de protesto pró-Palestina

Ler Resumo





Ed Sheeran enfrenta protestos após Macklemore ser dispensado de turnê por discurso pró-Palestina. Ativistas planejam manifestação em seu show na Filadélfia. A polêmica cresceu com a fala de Macklemore e a defesa de Sheeran, que, junto a Bob Kraft, doou para vítimas em Gaza. Entenda o impacto no show business.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O cantor Ed Sheeran continua a ser alvo de revolta depois de ter deixado que os serviços do rapper Macklemore fossem dispensados pelos promotores da Loop Tour devido a um discurso que exigia uma “Palestina livre”. Agora, ativistas a favor da nação em conflito com Israel organizam uma manifestação para esta sexta-feira, 19, quando o ruivo se apresenta no estádio Lincoln Financial Center, na Filadélfia.

O grupo “Philly Palestine Coalition” se uniu à outra organização chamada “Shut Down D&Z” e propõe que uma multidão se forme na fachada do estádio para que “bilionários, sionistas e fomentadores da guerra” sejam expulsos da cidade. O cartaz promocional mostra um panfleto da turnê rasgado e um retrato do empresário Bob Kraft com os olhos riscados. Proprietário do estádio Gillette, em Boston, o empresário exigiu que Macklemore fosse retirado da turnê e argumentou que sua fala havia sido “profundamente ofensiva e danosa à comunidade judaica”.

O que Macklemore disse?

Em 4 de setembro, o rapper abriu o show de Sheeran em Nova Jersey e decidiu declarar apoio a uma Palestina livre durante sua apresentação. Ele disse que queria que palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada soubessem que não haviam sido esquecidos. Em seguida, interpretou Hind’s Hall, música lançada em meio aos protestos pró-Palestina que ocorreram na Universidade Columbia, em Nova York, enquanto imagens da destruição em Gaza eram exibidas nos telões.

Continua após a publicidade

O músico ainda completou: “Aos meus irmãos e irmãs da comunidade judaica: saibam que críticas a Israel, ao apartheid e ao genocídio não são críticas a vocês de forma alguma. Minha mensagem é pela paz, que o amor esteja ao alcance de todos os humanos e que eles sejam tratados com dignidade, respeito e igualdade. Eu digo: Palestina livre; Líbano livre; Cuba livre; Congo livre; Sudão livre. Digo: libertem todas as pessoas dos Estados Unidos que vivem com medo dessa organização terrorista chamada ICE. Nenhum de nós será livre até que todos nós sejamos livres”.

A resposta de Ed Sheeran

Após Macklemore ser demitido, Sheeran tentou se defender, afirmando que a decisão partiu exclusivamente dos contratantes. “Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre esse conflito devastador. O fato de eu escolher não falar publicamente não significa que eu não as tenha, nem que eu não me importe”, disse o cantor em comunicado.

Continua após a publicidade

O britânico ainda argumentou que seu público inclui crianças e jovens. “Aqueles que vêm ao meu show não esperam um fórum político”, afirmou. A página de fãs Ed Sheeran Brasil, com mais de 45 mil seguidores no X (antigo Twitter), mostrou que a visão do ruivo não é unânime ao apoiar Macklemore. “Também discordamos da ideia de que, diante de uma crise humanitária dessa dimensão, a neutralidade seja uma posição isenta de consequências”, escreveu o perfil.

Nesta quarta-feira, 16, o cantor e Bob Kraft se comprometeram a doar 2 milhões de dólares cada para auxiliar palestinos vitimados pela guerra em Gaza — mas não especificaram qual instituição receberá a quantia.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial