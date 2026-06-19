Produtor de Beyoncé, Drake e Travis Scott é encontrado morto aos 29 anos

Tay Keith, produtor musical de artistas como Beyoncé, Drake e Travis Scott, foi encontrado morto aos 29 anos. Nascido como Brytavious Lakeith Chambers, o jovem foi localizado sem vida em seu apartamento em Nashville, no Tennessee, Estados Unidos, de acordo com as autoridades locais. A causa da morte não foi divulgada, porém, não há suspeita de que houve um crime, segundo relatórios policiais.

“Não há suspeita de crime na morte de Brytavious Chambers, de 29 anos, também conhecido como o produtor musical indicado ao Grammy, Tay Keith. Ele foi encontrado morto em seu apartamento na Rua Martin esta tarde por policiais que realizavam uma verificação de bem-estar. Sua morte ainda não foi classificada e aguarda-se o resultado da autópsia.”, diz um documento divulgado à imprensa americana.

Keith ajudou a produzir hits como Sicko Mode, de Travis Scott, Nonstop, de Drake, Before I Let Go, do álbum Homecoming, de Beyoncé. Ele também já trabalhou com Eminem, Sexyy Red, Lil Baby, além de coproduzir Look Alive, de BlocBoy JB.

Nascido em Memphis, no Tennessee, Keith começou sua carreira ainda na adolescência, quando postava músicas no YouTube e em sites de hip-hop como o Datpiff. Aos 14 anos, ele conheceu o rapper americano BlocBoy JB, com quem começou a produzir músicas em conjunto. Pouco tempo depois, ele começou a trabalhar com o rapper Black Youngsta na mixtape Fuck Everybody, mas alcançou o sucesso de fato com o hit Rover de BlocBoy JB e com Sicko Mode, de Drake, ambas músicas lançadas em 2018.

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Em 2019, Tay conquistou uma indicação ao Grammy por Sicko Mode, e em 2024 também foi indicado por Rich Flex, de Drake e 21 Savage. Keith ainda foi nomeado produtor do ano no BMI R&B/Hip-Hop Awards três vezes por contribuições como First Person Shooter, de Drake com participação de J. Cole; Meltdown, de Travis Scott com participação de Drake; SkeeYee, de Sexyy Red; e Circo Loco, de Drake e 21 Savage. Ele também foi nomeado compositor do ano de R&B/Hip-Hop pela BMI em 2018.

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