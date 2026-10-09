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Cultura

Processado por empregada do pai, Pedro Scooby se defende: ‘Não é comigo’

Surfista se manifestou sobre ação judicial nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 19h14 | Atualizado em 9 out 2026, 19h46
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba cavanhaque, usando uma bandana dourada e uma camisa brilhante roxa e dourada, com fundo de blocos de vidro
O surfista Pedro Scooby (@pedroscooby/Instagram)
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O surfista Pedro Scooby voltou a se manifestar após ser alvo de um processo movido por uma ex-funcionária de seu pai, Alexandre Cosme Vianna, que pede uma indenização dos herdeiros por ter sido usada como laranja pelo empresário. Em publicação nas redes sociais na última quinta-feira, 8, Scooby aponta que não tinha uma relação próxima com o pai, e que não teve acesso à herança dele.

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“Meu pai me abandonou quando eu tinha 15 anos, meu irmão, 13. Minha mãe teve depressão, síndrome do pânico, a gente quase passou fome, passamos por poucas e boas mesmo”, disse o surfista. “Então, se meu pai fez alguma coisa na vida dele, nunca tive acesso às coisas dele, nem depois que ele morreu, tive acesso à herança dele. Inclusive, eu abri mão de ter a herança dele pela relação que tinha com ele”, completou.

Scooby ainda destaca que sempre teve uma boa relação com as pessoas com quem trabalhou, nunca tendo sido desonesto com alguém. “Nunca dei volta em ninguém, nunca teve nenhuma pessoa que trabalhou comigo reclamando, muito pelo contrário. Tenho boa relação com todo mundo que veio a trabalhar comigo alguma vez na vida. Se outras pessoas escolhem caminhos errados, isso não é comigo”, afirmou.

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