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Cultura

Príncipe Harry perde processo judicial contra tabloide britânico

Herdeiro inglês acusa os editores do Daily Mail de invasão de privacidade

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 14h45 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h18
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 28: In this Sport Gives Back Awards/ITV handout Prince Harry, Duke of Sussex appears at the Sport Gives Back Awards 2024 via a pre-recorded video at Cadogan Hall on February 28, 2024 in London, England. The Sport Gives Back Awards will be broadcast on ITV on Sunday, March 24th. (Photo by Handout/Sport Gives Back Awards via Getty Images)
Príncipe Harry (Handout/Sport Gives Back Awards/Getty Images)
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O príncipe Harry perdeu um processo judicial em curso desde 2022 contra os editores do tabloide britânico Daily Mail. Atualmente residindo em Montecito, na Califórnia, o herdeiro soma mais um nome ao grupo de figuras influentes que também estão movendo uma ação contra o veículo por coleta ilegal de informações, como Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Doreen Lawrence e Sir Simon Hughes.

O tribunal afirmou que nenhum dos requerentes conseguiu comprovar as alegações, que apontam violação de privacidade por parte dos jornalistas do Daily Mail e do Mail on Sunday. Segundo as acusações, os profissionais teriam grampeado telefones fixos e instalado dispositivos de escuta em casas e carros dos famosos. A editora Associated Newspapers negou veementemente as ações.

O juiz Matthew Nicklin afirmou que os reclamantes deveriam ter provado que as informações publicadas no veículo foram obtidas ilegalmente e que somente a suspeita não é suficiente. O caso diz respeito a artigos compartilhados entre 1990 e 2011 no jornal britânico. “O tribunal rejeitou o argumento de que, simplesmente pelo fato de a informação ser privada e de a Associated Newspapers Limited (ANL)​ não conseguir explicar de forma conclusiva como a tinha obtido, o artigo em questão tivesse necessariamente sido obtido de forma ilegal”, escreveu o magistrado.

“Não é assim que alegações dessa gravidade devem ser conduzidas”, disse o juiz, que também falou sobre Harry de forma mais geral. “Ao avaliar o depoimento do Príncipe Harry como um todo, ficou evidente que ele desejava que o Tribunal compreendesse o impacto pessoal das questões em disputa. Em alguns momentos, isso o levou a ir além do depoimento factual e a apresentar argumentos sobre os temas… No geral, isso não afetou a qualidade do depoimento do Príncipe Harry, o que eu aceito. Assim como cada um dos requerentes, o Príncipe Harry tem um número limitado de depoimentos a apresentar sobre as questões controversas em disputa”, completou.

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O herdeiro britânico já moveu diversos processos judiciais contra tabloides britânicos, muitos dos quais ele culpa pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997. Quando passou a mover a ação contra os editores do Daily Mail, o príncipe afirmou que a iniciativa fazia parte de seu “dever público”.

Em 2023, ele venceu um processo contra o jornal Mirror por coleta ilegal de informações. No ano seguinte, chegou a um acordo com a News Group Newspapers (NGN), de Rupert Murdoch, pelo mesmo motivo. Em 2022, Harry também processou o Associated Newspapers por difamação, mas acabou retirando a queixa após perder a ação que travava contra o governo a respeito de suas medidas de segurança.

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Além da derrota nesta terça-feira, 7, o britânico ainda possui outros conflitos legais pela frente: em março deste ano, ele foi processado por difamação pela Sentebale, instituição de caridade que fundou em 2006, após um desentendimento público com a presidente da organização, Sophie Chandauka.

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