Primeiro trailer de ‘Shrek 5’ surpreende com visual repaginado

A Universal Pictures anunciou nesta terça-feira, 16, a data de lançamento e o trailer de Shrek 5, animação que chegará oficialmente aos cinemas no primeiro semestre de 2027. O filme marca o retorno da franquia após 17 anos do último filme, Shrek Para Sempre, de 2010.

O trailer mostra Fiona, Shrek e Burro prontos para uma nova aventura, após um antigo livro de histórias relembrar a jornada do ogro e do equino pela cidade de Tão Tão Distante, que é contada pelo filme original de 2001. De volta ao local após décadas, a dupla encontra tanto personagens novos, como um boneco de neve sinistro, quanto aqueles já conhecidos, como o Homem-Biscoito. Confira:

Retornam para o elenco de dublagem americano da saga nomes como Mike Myers, o indicado ao Oscar Eddie Murphy e Cameron Diaz, responsáveis pelas vozes de Shrek, Burro e Princesa Fiona, respectivamente. A vencedora do Emmy Zendaya dubla Felicia, filha de Shrek e Fiona, enquanto Marcello Hernandez e Skyler Gisondo que fazem as vozes dos irmãos Fergus e Farkle.

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