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Cultura

Primeiro trailer de ‘Shrek 5’ surpreende com visual repaginado

Ao lado de Fiona e Burro, o ogro retorna às telas de cinema e à cidade de Tão Tão Distante em nova aventura

Por Bárbara Bigas 16 jun 2026, 14h28 | Atualizado em 16 jun 2026, 14h30
O Burro sorri para Shrek, que o olha de lado com expressão irritada e braços cruzados, dentro de uma casa rústica
Cena de 'Shrek 5' (Universal Pictures/Reprodução)
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Primeiro trailer de ‘Shrek 5’ surpreende com visual repaginado Priorize VEJA no Google

A Universal Pictures anunciou nesta terça-feira, 16, a data de lançamento e o trailer de Shrek 5, animação que chegará oficialmente aos cinemas no primeiro semestre de 2027. O filme marca o retorno da franquia após 17 anos do último filme, Shrek Para Sempre, de 2010. 

O trailer mostra Fiona, Shrek e Burro prontos para uma nova aventura, após um antigo livro de histórias relembrar a jornada do ogro e do equino pela cidade de Tão Tão Distante, que é contada pelo filme original de 2001. De volta ao local após décadas, a dupla encontra tanto personagens novos, como um boneco de neve sinistro, quanto aqueles já conhecidos, como o Homem-Biscoito. Confira:

Retornam para o elenco de dublagem americano da saga nomes como Mike Myers, o indicado ao Oscar Eddie Murphy e Cameron Diaz, responsáveis pelas vozes de Shrek, Burro e Princesa Fiona, respectivamente. A vencedora do Emmy Zendaya dubla Felicia, filha de Shrek e Fiona, enquanto Marcello Hernandez e Skyler Gisondo que fazem as vozes dos irmãos Fergus e Farkle. 

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