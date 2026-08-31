Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 07 – segunda-feira, 24

Bela se revolta contra a Conselheira Tutelar, que leva as crianças para uma casa de acolhimento. Lucas garante a Bela que não foi ele quem fez a denúncia ao Estado. Vanessa diz a Pérola que Gabriel saiu de casa. Bela visita Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca, e conhece Carmela. Vera explica às crianças sobre as regras da casa de acolhimento. Dalila estranha a ausência de Peixe na escola. Ricardo diz para Gabriel ficar em seu flat. Giovana desconfia de que Vanessa está envolvida com a ida dos filhos de Juli para uma casa de acolhimento. Gabriel se oferece para ajudar Bela a conseguir a guarda provisória dos filhos de Juli. Vanessa segue Gabriel e flagra o ex-marido com Bela.

Capítulo 08 – terça-feira, 25

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Gabriel conta a Bela que deixou Vanessa. Lucas recebe Peixe e seus irmãos na escola novamente. Bela pede notícias das crianças ao diretor. Vanessa envia uma notícia falsa pra imprensa, a fim de comprometer Bela. Gabriel conversa com Leandra sobre a separação de Vanessa. Toy fica frustrado ao não conseguir se apresentar para Leandra. Lucas comenta com Bela que a denúncia pode ter sido motivada por vingança. Juarez se sensibiliza ao saber que os filhos de Juli estão em um abrigo. Samuca conhece Tom-Tom. Bela promete aos filhos de Juli que conseguirá a guarda deles. A obstetra suspeita de que Carmela esteja precisando de ajuda médica. Vanessa pede que Leandra interceda por ela junto a Gabriel. Bela descobre que foi denunciada como sequestradora de crianças.

Capítulo 09 – quarta-feira, 26

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Bela deduz que foi Vanessa quem a incriminou. Gabriel conta a Ricardo que Bela ainda mexe com ele. Vanessa humilha Bela, que reage e a confronta. Iracema conforta Bela. Pérola tem um mal-estar, e Leandra se preocupa. Suelen reclama com Dalila por não conseguir se aproximar de Peixe. Peixe mostra a Lucas a matéria com a falsa notícia acusando Bela de sequestro de menores. Próspero apresenta a Toy seu novo negócio. Gabriel questiona Vanessa sobre a denúncia contra Bela. Vera se emociona quando Samuca afirma que deseja ficar com Bela. Suelen beija Peixe, e Dalila se surpreende. Zé cobra o pagamento de Juarez pelo aluguel do carro. Carmela desmaia na frente de Bela.

Capítulo 10 – quinta-feira, 27

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Bela acode Carmela, e Vanessa se recusa a atuar como anestesista na ausência do médico responsável pelo plantão. Bela consegue fazer o parto de Carmela, que afirma que ninguém sabia de sua gravidez. Lucas se decepciona com a ausência de Bela ao encontro dos dois. Pérola descobre que Vanessa se negou atuar o parto de Carmela, e repreende a filha. Bela se desculpa com Lucas. A obstetra garante a Samuca que ela conseguirá levá-lo para casa com seus irmãos. Na casa de acolhimento, LP se incomoda com o comportamento de Peixe, e Glorinha defende o irmão. Peixe deseja trabalhar com Juarez. Clemente aconselha Juarez. Vanessa fala mal de Bela para Junqueira.

Capítulo 11 – sexta-feira, 28

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Vanessa faz um acordo com Junqueira. Iara sugere que Bela se aproxime de Lucas. Peixe convida Suelen para sair, e Dalila sente ciúmes. Ricardo comenta com Bela que acredita que Gabriel ainda tem sentimentos por ela. Leandra deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli. Carmela agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy contrata Maike para trabalhar em sua barraca na feira. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor. Gabriel se incomoda ao ver que Leandra armou um jantar para ele e Vanessa. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca se preparam para fugir da casa de acolhimento.

Capítulo 12 – sábado, 29

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Peixe e seus irmãos conseguem distrair Vera e fugir da casa de acolhimento. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli. Bela se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli, e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa se revolta ao saber por Leandra que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara desconfia da cobrança de Zé a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto.