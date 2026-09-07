Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 13 – segunda-feira, 31/08

Vanessa faz um acordo com Junqueira. Iara sugere que Bela se aproxime de Lucas. Peixe convida Suelen para sair, e Dalila sente ciúmes. Ricardo comenta com Bela que acredita que Gabriel ainda tem sentimentos por ela. Leandra deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli. Carmela agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy contrata Maike para trabalhar em sua barraca na feira. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor. Vanessa usa Leandra para armar um jantar com Gabriel. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca se preparam para fugir da casa de acolhimento.

Capítulo 14 – terça-feira, 01/09

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Peixe e seus irmãos conseguem distrair Vera e fugir da casa de acolhimento. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli. Bela se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli, e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa se revolta ao saber por Leandra que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara desconfia da cobrança de Zé a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto.

Capítulo 15 – quarta-feira, 02/09

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Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca sofrem debaixo do viaduto. Juarez se culpa pelo sumiço dos filhos de Juli, e Bela o apoia. Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia uma foto de sua localização para Bela. Bela encontra as crianças e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. Bela pede uma nova chance a Peixe. Pérola desmaia, e Iracema chama Vanessa. Pérola fica em observação no hospital. Leandra se preocupa com a sobrecarga de Vitor. Vanessa afirma a Gabriel que não desistirá de seu amor. Juarez oferece um emprego a Peixe. Gabriel anuncia que foram encontradas as imagens do carro responsável pelo acidente que vitimou Juli, e Juarez se desespera.

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Capítulo 16 – quinta-feira, 03/09

Gabriel explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens. Pérola diz a Ricardo que manterá seu estado de saúde em segredo. Leandra chega para acompanhar a avó no hospital. Bela agradece o apoio de Gabriel. Vanessa provoca Bela ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz. Juarez pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli, mas acaba desistindo na frente da delegacia. Bela se aproxima cada vez mais das crianças. Clemente percebe que Toy não trabalha mais com Próspero, e aborda o rapaz. Dalila, Suelen e Bezão notam o clima entre Lucas e Bela. Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar. Próspero conclui que Toy vendeu suas massas de pastéis para Clemente. Zé desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.

Capítulo 17– sexta-feira, 04/09

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Vanessa cede à ameaça de Bela e faz uma retratação pública em nome do hospital. A herdeira diz a Giovana que Bela ainda irá sofrer uma dor como a dela. Lucas e Sabugo tentam conter os danos do telhado da escola. Vanessa sonda com Ricardo sobre a saúde de Pérola. Toy confessa a Maike que está apaixonado por uma médica do hospital. Ítalo afirma a Glorinha que não voltará para o judô. Ítalo se encanta ao ver Hanna dançando. Sílvia pede que Hanna a ajude na recepção da escola de dança. Leandra se decepciona com Vitor. Maike serve um pastel a Leandra, que esquece seu cartão na máquina da barraca. Toy vibra ao descobrir o nome de sua amada. Sílvia e Vanessa se reencontram. Ítalo sofre um acidente na escola.

Capítulo 18 – sábado, 05/09

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Ítalo machuca o braço, e Lucas, Peixe e Glorinha o levam até o Hospital Luz. Vitor questiona Leandra sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel. Gabriel flagra Lucas e Bela juntos, e Vanessa observa a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa. Iara se frustra com a falta de reação de Juarez às suas investidas. Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças. Vanessa comenta com Sílvia que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo que pedirá o divórcio a Vanessa. Toy decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé chantageia Juarez.