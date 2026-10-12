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Cultura

Por Você: confira resumo da novela das sete

Sinopses de 05 a 10 de outubro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 06h00
Mulher de pele escura, cabelo preso em coque, vestindo um longo vestido verde, pendura luvas de borracha coloridas em um varal no terraço. Ao fundo, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, com prédios e montanhas. No terraço, uma mesa de madeira, cadeiras floridas, toalhas secando e um regador verde.
Sheron Menezzes em 'Por Você' (Instagram/Reprodução)
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Capítulo 43 – dia 5, segunda-feira

Lucas é agredido e ameaçado, e Juarez o socorre. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela cuida de Lucas. Vitor é elogiado por Ricardo. Pérola sai com Manoel. Leandra convida Toy para acompanhá-la a um evento. Vanessa entrega a Giovana uma lista de demissão de funcionários do hospital. Vitor se automedica, e falha diante de Ricardo durante um procedimento médico. Bela ajuda Vitor. Bela se revolta com a demissão em massa de funcionários do hospital e se demite diante de Vanessa.

 

Capítulo 44 – dia 6, terça-feira

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Bela se sente atordoada após pedir demissão do hospital, e pede ajuda a Gabriel. Gabriel alerta Junqueira sobre as demissões encomendadas por Vanessa, e afirma que a saída de Bela pode ser prejudicial para a imagem do hospital. Toy vibra com a aproximação de Leandra. Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor confessa sobre o uso de medicamentos a Ricardo e o cardiologista o faz prometer parar com a automedicação. Hanna torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha. Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita o pedido com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara e Juarez. Peixe anuncia que ele e Dalila estão namorando.

 

Capítulo 45 – dia 7, quarta-feira

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Todos celebram o namoro de Peixe e Dalila. Vanessa comenta com Junqueira sobre seus planos de armar para que Bela seja demitida. Dalila chama Suelen para uma conversa e explica sua relação com Peixe, e as duas fazem as pazes. Vanessa anuncia a readmissão de parte da equipe do hospital, e Dalva se irrita. Gabriel tenta se aproximar de Bela. Próspero oferece um emprego a Dalva. Glorinha convida Hanna para ir à casa de Bela. Margô faz aula de balé na academia de dança de Sílvia. Pérola e Manoel se emocionam ao falar de seus filhos. Sílvia descobre que Hanna está na casa de Bela e vai com Vanessa buscar a filha. Bela flagra Vanessa em seu quarto.

 

Capítulo 46 – dia 8, quinta-feira

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Bela conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa, e pede que Lia não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola, Leandra e Manoel conversam entrosados, e ela os admira. Sílvia repreende Hanna por se aproximar de Glorinha. Iara e Juarez aproveitam sua nova lua-de-mel. Gabriel aconselha Peixe. Samuca sente saudades de Juli e Bela o anima, preparando a fantasia do dia da roupa maluca na escola. Giovana revela a Guto que o salvou da lista de demissão de Vanessa. Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários. Na feira, Maike se distraí com Suelen, deixa pastéis queimarem e Toy chama sua atenção. Maike pede demissão da barraca de pastéis. Gabriel vai tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra e o agride.

 

Capítulo 47 – dia 9, sexta-feira

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Guto e Vanessa interceptam a briga de Gabriel e Junqueira. Leandra diz a Vitor que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance, e se desespera ao saber da briga do pai com o empresário. Juarez sofre pensando no novo relacionamento entre Peixe e Dalila por temer a reação do menino caso um dia descubra a verdade sobre acidente de Juli. Bela e Samuca têm uma consulta com a neuropediatra Daniela. Suelen acolhe Maike após desentendimento com Toy, e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero que Orestes vai ter que se afastar por alguns dias da palhaçaria e ela vai precisar de ajuda no hospital. Iara sonda Juarez sobre Zé. Bela conversa com Lucas sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. Nair se nega a ser atendida por Bela no hospital.

 

Capítulo 48 – dia 10, sábado

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Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia. Manoel revela que também sofre de doença renal e faz diálise há algum tempo. Gabriel, Guto, Nelma e Kátia apoiam a decisão de Bela de denunciar Nair. Vitor acolhe Bela. Vanessa questiona a atitude de Bela de chamar a polícia no hospital, e Giovana confronta a chefe. Glorinha marca um lanche com amigas da escola e elas furam sem avisá-la. Leandra e Toy se aproximam. Próspero se voluntaria para atuar ao lado de Melinda no hospital. Bela conta aos filhos de Juli sobre ocorrido no hospital, e os irmãos e Lucas a apoiam. Glorinha e Hanna desabafam sobre suas amizades. Margô percebe um nódulo em seu corpo. Lucas consola Bela. Vitor pede Leandra em casamento. 

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