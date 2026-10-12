Por Você: confira resumo da novela das sete

Capítulo 43 – dia 5, segunda-feira

Lucas é agredido e ameaçado, e Juarez o socorre. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela cuida de Lucas. Vitor é elogiado por Ricardo. Pérola sai com Manoel. Leandra convida Toy para acompanhá-la a um evento. Vanessa entrega a Giovana uma lista de demissão de funcionários do hospital. Vitor se automedica, e falha diante de Ricardo durante um procedimento médico. Bela ajuda Vitor. Bela se revolta com a demissão em massa de funcionários do hospital e se demite diante de Vanessa.

Capítulo 44 – dia 6, terça-feira

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Bela se sente atordoada após pedir demissão do hospital, e pede ajuda a Gabriel. Gabriel alerta Junqueira sobre as demissões encomendadas por Vanessa, e afirma que a saída de Bela pode ser prejudicial para a imagem do hospital. Toy vibra com a aproximação de Leandra. Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor confessa sobre o uso de medicamentos a Ricardo e o cardiologista o faz prometer parar com a automedicação. Hanna torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha. Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita o pedido com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara e Juarez. Peixe anuncia que ele e Dalila estão namorando.

Capítulo 45 – dia 7, quarta-feira

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Todos celebram o namoro de Peixe e Dalila. Vanessa comenta com Junqueira sobre seus planos de armar para que Bela seja demitida. Dalila chama Suelen para uma conversa e explica sua relação com Peixe, e as duas fazem as pazes. Vanessa anuncia a readmissão de parte da equipe do hospital, e Dalva se irrita. Gabriel tenta se aproximar de Bela. Próspero oferece um emprego a Dalva. Glorinha convida Hanna para ir à casa de Bela. Margô faz aula de balé na academia de dança de Sílvia. Pérola e Manoel se emocionam ao falar de seus filhos. Sílvia descobre que Hanna está na casa de Bela e vai com Vanessa buscar a filha. Bela flagra Vanessa em seu quarto.

Capítulo 46 – dia 8, quinta-feira

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Bela conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa, e pede que Lia não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola, Leandra e Manoel conversam entrosados, e ela os admira. Sílvia repreende Hanna por se aproximar de Glorinha. Iara e Juarez aproveitam sua nova lua-de-mel. Gabriel aconselha Peixe. Samuca sente saudades de Juli e Bela o anima, preparando a fantasia do dia da roupa maluca na escola. Giovana revela a Guto que o salvou da lista de demissão de Vanessa. Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários. Na feira, Maike se distraí com Suelen, deixa pastéis queimarem e Toy chama sua atenção. Maike pede demissão da barraca de pastéis. Gabriel vai tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra e o agride.

Capítulo 47 – dia 9, sexta-feira

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Guto e Vanessa interceptam a briga de Gabriel e Junqueira. Leandra diz a Vitor que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance, e se desespera ao saber da briga do pai com o empresário. Juarez sofre pensando no novo relacionamento entre Peixe e Dalila por temer a reação do menino caso um dia descubra a verdade sobre acidente de Juli. Bela e Samuca têm uma consulta com a neuropediatra Daniela. Suelen acolhe Maike após desentendimento com Toy, e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero que Orestes vai ter que se afastar por alguns dias da palhaçaria e ela vai precisar de ajuda no hospital. Iara sonda Juarez sobre Zé. Bela conversa com Lucas sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. Nair se nega a ser atendida por Bela no hospital.

Capítulo 48 – dia 10, sábado

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Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia. Manoel revela que também sofre de doença renal e faz diálise há algum tempo. Gabriel, Guto, Nelma e Kátia apoiam a decisão de Bela de denunciar Nair. Vitor acolhe Bela. Vanessa questiona a atitude de Bela de chamar a polícia no hospital, e Giovana confronta a chefe. Glorinha marca um lanche com amigas da escola e elas furam sem avisá-la. Leandra e Toy se aproximam. Próspero se voluntaria para atuar ao lado de Melinda no hospital. Bela conta aos filhos de Juli sobre ocorrido no hospital, e os irmãos e Lucas a apoiam. Glorinha e Hanna desabafam sobre suas amizades. Margô percebe um nódulo em seu corpo. Lucas consola Bela. Vitor pede Leandra em casamento.