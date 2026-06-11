Pixar já tem próximo (e adorável) passo após ‘Toy Story 5’

O estúdio de animação Pixar aproveitou o entusiasmo em torno de Toy Story 5 — que chega aos cinemas em 18 de junho — para preparar o terreno rumo seu próximo passo. O filme em questão se chama Gatto, com previsão de estreia para 4 de março de 2027, e acaba de ganhar cartaz e trailer.

Breve, o vídeo tem cerca de um minuto e mostra o submundo dos gatos na cidade italiana, dentro do qual os seres de quatro patas vivem e interagem feito humanos. O protagonista, Nero (“preto”, em italiano) é visto interrogando um refém que roubou o atum de seu amigo, bem à moda dos mafiosos italianos de O Poderoso Chefão. Os personagens, porém, não resistem aos fascínios de gatos comuns e logo são distraídos por um cordão que balança no ar. Para além do enredo, chama atenção o estilo do filme, atingido por meio de técnicas que misturam a animação 3D e desenhos feitos à mão.

Gatto é o segundo lançamento da Pixar dirigido por Enrico Casarosa, natural de Génova. O cineasta já transpôs suas próprias experiências no país mediterrâneo ao mundo das animações em Luca (2021), sobre a amizade entre dois garotos: um humano, o outro monstro marinho.

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