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Cultura

Pixar já tem próximo (e adorável) passo após ‘Toy Story 5’

Estúdio divulgou primeiro trailer e cartaz de 'Gatto', sobre um felino preto perdido em Veneza

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 14h19
Três gatos de desenho animado, um preto, um marrom e um cinza, olham para uma lâmpada acesa no teto escuro de um sótão
Imagem de 'Gatto', da Pixar (YouTube/Reprodução)
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O estúdio de animação Pixar aproveitou o entusiasmo em torno de Toy Story 5 — que chega aos cinemas em 18 de junho — para preparar o terreno rumo seu próximo passo. O filme em questão se chama Gatto, com previsão de estreia para 4 de março de 2027, e acaba de ganhar cartaz e trailer.

Breve, o vídeo tem cerca de um minuto e mostra o submundo dos gatos na cidade italiana, dentro do qual os seres de quatro patas vivem e interagem feito humanos. O protagonista, Nero (“preto”, em italiano) é visto interrogando um refém que roubou o atum de seu amigo, bem à moda dos mafiosos italianos de O Poderoso Chefão. Os personagens, porém, não resistem aos fascínios de gatos comuns e logo são distraídos por um cordão que balança no ar. Para além do enredo, chama atenção o estilo do filme, atingido por meio de técnicas que misturam a animação 3D e desenhos feitos à mão.

Gatto é o segundo lançamento da Pixar dirigido por Enrico Casarosa, natural de Génova. O cineasta já transpôs suas próprias experiências no país mediterrâneo ao mundo das animações em Luca (2021), sobre a amizade entre dois garotos: um humano, o outro monstro marinho.

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