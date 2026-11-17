O capítulo de Quem Ama Cuida que foi ao ar na noite desta segunda-feira, 16, deu o que falar nas redes sociais após a vilã Pilar, personagem de Isabel Teixeira, ter armado uma emboscada com a ajuda de Tom (Allan Souza Lima) para matar Zeni (Rosanna Viegas). O atentado da antagonista na novela das 9 da Globo impactou fãs da produção, que compartilharam suas reações em tempo real na internet.

O assassinato cometido por Pilar aconteceu dentro de um casarão abandonado. Com ajuda de Tom, ela conseguiu amarrar a rival, a quem ameaçou até o último momento. “Que coisa, né? Está do lado da Adriana (Leticia Colin)”, ironizou a vilã. Desesperada, Zeni implorou à ricaça para que conversassem antes. “Conversar?”, reagiu a Pilar, indo em direção a Tom.

“Se você é bom mesmo de mira, vai lá, baby”, mandou Pilar, entregando a arma na mão do comparsa. Satisfeita em presenciar o sofrimento da ruiva, a vilã ainda sacaneou: “A noite está só começando”. Em seguida, Tom deu um tiro na perna de Zeni, que continuou a implorar para que os dois parassem.

Movida pelo ódio, Pilar ordenou que o comparsa acendesse a luz para que ela pudesse olhar nos olhos da vítima antes de matá-la. Logo depois, disparou contra Zeni, que caiu morta. “Quem mandou brincar comigo”, finalizou a herdeira após cometer o crime. Nas redes sociais, internautas expressaram a surpresa com o violência do capítulo.

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“Chocante”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter). “A cena digna de um filme de terror”, comentou outro internauta. “Que forte foi o assassino da Zeni! Pilar se tornando a vilã que queríamos desde o início! Que novela boa!” elogiou uma fã do folhetim, escrito por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

De outro lado, alguns perfis criticaram a brutalidade da cena e alegaram que a morte de Zeni não teria grandes impactos na trama. “Fizeram a Zeni voltar só para matar ela?? Que desperdício…”, lamentou um usuário. “Achei essa cena de total mau gosto, a mulher com sede como se estivesse há dias presa ali, sem contar a violência extrema, já temos notícias de mulheres ‘indo de base’ todos os dias, mas pelo visto o que incomoda os conservadores são dois homens… As mulheres que lutem”, escreveu outro.

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PILAR MATOU A ZENI!!!! #QuemAmaCuida #TVGlobo https://t.co/xlImpehP6W — TV Globo (@tvglobo) November 17, 2026

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