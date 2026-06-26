Peter Frampton fala a VEJA: ‘Me sinto em dívida com o Brasil’

A aposentadoria parecia ser o único caminho para o cantor e guitarrista Peter Frampton. Em 2019, o roqueiro divulgou o diagnóstico desolador: ele sofre de miosite por corpos de inclusão (MCI), doença incurável e degenerativa que enfraquece os músculos gradualmente, inclusive os tendões exigidos para tocar o instrumento. Fez então shows de despedida — mas continuou procurando saídas. Descobriu que, com ajustes para driblar as limitações motoras, poderia seguir ativo. Encabeçou mais duas turnês, chamadas “Vamos de Novo” e “Nunca Diga Nunca”, cantando sentado. A experiência atiçou sua veia criativa: agora, aos 76 anos, ele lança Carry the Light, o primeiro disco de inéditas em dezesseis anos, feito de colaborações variadas — da estrela do R&B H.E.R. até integrantes de bandas como Rage Against the Machine e Tom Petty and the Heartbreakers.

O álbum é resultado de um trabalho íntimo com seu filho Julian, de 38 anos, cuja educação musical começou na infância com um kit de bateria presenteado pessoalmente pelo ex-beatle Ringo Starr. “Eu e Julian trabalhamos juntos porque ele consegue antecipar meus pensamentos enquanto estou focado em outras partes do processo”, explicou Peter a VEJA. Na faixa que dá título ao álbum, por exemplo, ele destaca a importância de ouvir os mais velhos e que a humanidade precisa aprender com os erros do passado para não repeti-los. “Carregue a luz/Para que você e eu possamos enxergar o caminho”, diz o refrão de Carry the Light. Outro destaque é a nostálgica Buried Treasure, uma homenagem ao colega Tom Petty (1950-2017).

A carreira de Frampton se deu ao ritmo de montanha-russa. Há cinquenta anos, em 1976, o novato com pinta de surfista californiano lançou o disco que o transformou em ídolo mundial: Frampton Comes Alive, que consagrou o hit Show Me the Way e seu notório talk box, dispositivo que faz o som da guitarra parecer uma voz humana. O final da mesma década marcou também os primeiros reveses. Em 1978, estrelou o filme desastroso Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, baseado no disco dos Beatles, e sofreu um acidente de carro quase fatal nas Bahamas. Nos anos seguintes, ainda emplacou a canção Breaking All the Rules, que virou hit no Brasil por embalar um comercial de cigarro. Nessa fase, lotou ginásios com apresentações por aqui. “Me sinto em dívida com o país”, conta. “Pousei no Rio de Janeiro e fui parar em uma balada aos pés do Cristo Redentor como convidado de honra. Todos queriam um autógrafo.” Herói da sobrevivência, Frampton luta agora para seguir a carreira, em notas comoventes.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001