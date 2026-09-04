Pedro Neschling e Benedita Casé levam vivências com surdez à TV

Pedro Neschling e Benedita Casé Zerbini estão em 90 Decibéis, novo longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, que coloca a surdez e a perda auditiva no centro da narrativa. Surda oralizada, Benedita faz sua estreia como atriz no papel de Ana, uma advogada que descobre que sua perda auditiva irá evoluir até a surdez profunda. Para ela, a proximidade entre a história da personagem e suas próprias vivências tornou o convite ainda mais significativo. “Quando surgiu o convite, fiquei pensando muito porque não teria como a vida ter sido mais generosa comigo em me dar uma oportunidade tão incrível, tão especial, que passa pelas minhas vivências, que se mistura um pouco com a minha história. Acredito que não teria uma maneira melhor que essa de estrear como atriz”, conta.

Já Pedro, que tem perda auditiva de moderada a severa e usa aparelhos auditivos, interpreta Leonardo, colega de profissão da protagonista e uma das figuras que evidenciam o capacitismo que ela passa a enfrentar no trabalho após o diagnóstico. Arrogante e pouco empático diante da nova realidade de Ana, o personagem ajuda a expor as barreiras que surgem justamente quando ela precisa reconstruir sua identidade e encontrar novos caminhos para a vida.

Com cerca de 70% do elenco formado por pessoas com deficiência, 90 Decibéis tem roteiro de Julia Spadaccini e direção de Fellipe Barbosa. O filme estreia no dia 28 de setembro na TV Globo.

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