Pedro Bial revela ter enfisema pulmonar devido ao cigarro

Pedro Bial, 68 anos, revelou que convive com um enfisema pulmonar há anos. A doença, segundo ele, é sequela deixada pelo vício no cigarro. Numa conversa com a GQ, afirmou que adotou uma vida mais saudável e se tornou mais consciente quanto à própria saúde após os 50 anos, quando conseguiu abandonar o cigarro. “Eu era um fumante bravo”.

Apesar de não fumar há 18 anos, o apresentador ainda convive com a sequela causada pela longa exposição ao tabaco. “A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante”.

O enfisema pulmonar é uma doença crônica e progressiva que reduz a capacidade do corpo de absorver oxigênio. Os principais sintomas são falta de ar e tosse persistente, além de cansaço e fadiga.

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