Paul McCartney compara fim dos Beatles a ser demitido

Paul McCartney, de 84 anos, desabafou sobre a separação dos Beatles. O baixista relembrou o fim da banda em 1970 e comparou a ser demitido de um emprego. O músico falou sobre o período em entrevista ao diretor Judd Apatow, após uma exibição especial do documentário Paul McCartney: Man on the Run, que acompanha a reinvenção artística do cantor após a dissolução do grupo.

“O que você faz depois dos Beatles? Os Beatles terminam, esse foi o único trabalho que você teve e, então, você não o tem mais. É como se tivesse sido demitido. Quer dizer, comecei a beber. Estava sozinho na Escócia, com uma pequena família recém-formada. Ninguém ia me repreender por beber demais e foi muito divertido até deixar de ser”, relatou.

O que ajudou a sair da crise foi seu relacionamento com sua falecida esposa Linda McCartney. Após um ano do fim fos Beatles, o cantor formou a banda Wings com ela, Denny Laine e Denny Seiwell.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade