Padres Fabio de Melo e Chrystian Shankar surpreendem e doam cachê no SBT

Ao doarem seus prêmios em dinheiro do quadro “Jogo das 3 Pistas” para uma senhora da plateia, os padres Fabio de Melo e Chrystian Shankar surpreenderam até a apresentadora Patrícia Abravanel no domingo, 26.

Após acumular R$ 770, Fabio pediu permissão para entregar o valor a uma espectadora chamada Maria, afirmando que “Deus já lhe dava mais do que precisava”. O gesto foi logo repetido por Chrystian que, inspirado pelo colega, abriu mão de seus R$ 600 conquistados na mesma disputa e também os entregou à senhora. Diante da atitude dos convidados, a apresentadora se comoveu e destacou para o auditório que “os gestos valiam mais do que palavras”.

A atração assegurou a vice-liderança em São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive durante o confronto com o Domingo Espetacular, que é o carro-chefe da programação da terceira colocada, Record.

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Em seu horário completo, das 19h09 à 0h06, o Programa Silvio Santos conquistou 6,59 pontos de média na Grande São Paulo, com pico de 8,44, emplacando vantagem de 32% na comparação com a Record. Considerando apenas o confronto direto com o Domingo Espetacular, entre 19h09 e 22h30, Patricia superou o jornalístico da concorrente por 6,68 a 6,26 pontos de média.

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