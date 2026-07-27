É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Padres Fabio de Melo e Chrystian Shankar surpreendem e doam cachê no SBT

Atração de domingo, 26, teve bons índices de audiência

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h52
Três pessoas sorridentes posam para foto em estúdio com iluminação azul e roxa. Um homem de óculos e jaqueta jeans escura, uma mulher de blazer pink e um padre de óculos e terno xadrez escuro.
Patrícia Abravanel entre os padres Fabio de Melo e Chrystian Shankar -  (SBT/Divulgação)
Continua após publicidade
Padres Fabio de Melo e Chrystian Shankar surpreendem e doam cachê no SBT Priorizar nos meus resultados Google

Ao doarem seus prêmios em dinheiro do quadro “Jogo das 3 Pistas” para uma senhora da plateia, os padres Fabio de Melo e Chrystian Shankar surpreenderam até a apresentadora Patrícia Abravanel no domingo, 26.

Após acumular R$ 770, Fabio pediu permissão para entregar o valor a uma espectadora chamada Maria, afirmando que “Deus já lhe dava mais do que precisava”. O gesto foi logo repetido por Chrystian que, inspirado pelo colega, abriu mão de seus R$ 600 conquistados na mesma disputa e também os entregou à senhora. Diante da atitude dos convidados, a apresentadora se comoveu e destacou para o auditório que “os gestos valiam mais do que palavras”.

A atração assegurou a vice-liderança em São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive durante o confronto com o Domingo Espetacular, que é o carro-chefe da programação da terceira colocada, Record.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Siga

Em seu horário completo, das 19h09 à 0h06, o Programa Silvio Santos conquistou 6,59 pontos de média na Grande São Paulo, com pico de 8,44, emplacando vantagem de 32% na comparação com a Record. Considerando apenas o confronto direto com o Domingo Espetacular, entre 19h09 e 22h30, Patricia superou o jornalístico da concorrente por 6,68 a 6,26 pontos de média.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Padre
Padre Fábio de Melo
Patricia Abravanel
SBT
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).