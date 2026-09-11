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Cultura

Padre chega à final de disputa de samba da Unidos da Tijuca do Carnaval 2027

Religiosos do interior do Ceará é apaixonado pela festa popular desde a infância

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 14h09
Duas fotos lado a lado de um padre barbudo. À esquerda, ele veste camisa bege com colarinho clerical branco, mãos unidas à frente, em frente a um altar com crucifixo. À direita, ele usa batina creme e estola bordada em vinho e dourado, segurando um microfone com as mãos unidas, em um púlpito
Padre Felipe Calisto (Instagram/Reprodução)
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O padre Felipe Calisto, de 34 anos, pode ter seu nome entre os compositores do samba-enredo que a Unidos da Tijuca levará à Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. Pároco de Caridade (CE), o religioso é um dos finalistas do concurso que definirá o samba oficial da escola para o próximo desfile.

Apaixonado por Carnaval desde a infância, Felipe entrou na disputa depois que uma equipe da Unidos da Tijuca esteve em Caridade para pesquisar a história que servirá de inspiração para o enredo A Cabeça do Santo, baseado no livro homônimo da escritora cearense Socorro Acioli. A obra é inspirada na história de uma gigantesca estátua de Santo Antônio construída no município. A imagem permaneceu cerca de 40 anos sem cabeça e acabou incorporada ao imaginário popular da região.

Foi durante a passagem da equipe da Unidos da Tijuca pela cidade que surgiu o convite para Felipe participar da composição. Ele se uniu a Leandro Gaúcho, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço. O trabalho foi feito à distância, com reuniões e troca de ideias pelas redes sociais.

A decisão acontece neste sábado, 12, na quadra da Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao todo, quatro sambas disputam a escolha que definirá a trilha sonora do desfile de 2027.

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