Padre chega à final de disputa de samba da Unidos da Tijuca do Carnaval 2027

O padre Felipe Calisto, de 34 anos, pode ter seu nome entre os compositores do samba-enredo que a Unidos da Tijuca levará à Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. Pároco de Caridade (CE), o religioso é um dos finalistas do concurso que definirá o samba oficial da escola para o próximo desfile.

Apaixonado por Carnaval desde a infância, Felipe entrou na disputa depois que uma equipe da Unidos da Tijuca esteve em Caridade para pesquisar a história que servirá de inspiração para o enredo A Cabeça do Santo, baseado no livro homônimo da escritora cearense Socorro Acioli. A obra é inspirada na história de uma gigantesca estátua de Santo Antônio construída no município. A imagem permaneceu cerca de 40 anos sem cabeça e acabou incorporada ao imaginário popular da região.

Foi durante a passagem da equipe da Unidos da Tijuca pela cidade que surgiu o convite para Felipe participar da composição. Ele se uniu a Leandro Gaúcho, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço. O trabalho foi feito à distância, com reuniões e troca de ideias pelas redes sociais.

A decisão acontece neste sábado, 12, na quadra da Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao todo, quatro sambas disputam a escolha que definirá a trilha sonora do desfile de 2027.

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