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Cultura

Ótimo, filme ‘Josephine’ explora os desafios do trauma infantil

Na trama, uma criança se torna a única testemunha de um crime sexual

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 08h00
Uma mulher de cabelos escuros abraça uma menina em um elevador, ambas com expressões tristes. Um homem barbudo, de camisa marrom, olha para baixo ao lado delas, também com semblante abatido.
DRAMA CRIMINAL - Gemma Chan, Mason Reeves e Channing Tatum: trauma coletivo (Retrato Filmes/.)
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Aos 8 anos, a brasileira-americana Beth de Araújo se perdeu brevemente do pai em um parque de San Francisco, na Califórnia. Entre as árvores, ela testemunhou uma cena assustadora: um homem espancou e estuprou uma mulher. Nos instantes seguintes, a garota foi abordada pela polícia e chegou a esperar dentro de uma viatura ao lado da vítima. De volta ao lar, um silêncio devastador tomou a família de Beth — formada por mãe sino-­americana e pai brasileiro, natural de Goiânia — e nada mais foi dito sobre o ocorrido. Ela só debateria o assunto com eles 28 anos depois, após ser assediada por um desconhecido em um cinema. O episódio fez aflorar suas preocupações sobre a violência e a dificuldade de falar sobre o assunto — temas que ela retrata no acachapante Josephine — Fragmentos de um Crime (Josephine, Estados Unidos, 2026), que chega aos cinemas na quinta-feira 19.

No filme da diretora, hoje aos 41 anos, a personagem-título passa pelo mesmo choque que ela na infância, mas encara repercussões muito mais drásticas. Sem uma conversa adequada sobre o ocorrido e mergulhada no trauma de testemunhar uma violência que, até então, ela desconhecia existir, a garota, vivida pela estreante e notável Mason Reeves, desenvolve comportamentos violentos dentro e fora de casa. O pai, Damien (Channing Tatum), e a mãe, Claire (Gemma Chan), quebram a cabeça para descobrir como ajudá-la. Seria terapia a melhor ideia, ou levá-la para aulas de autodefesa? A situação que já era inconcebível se agrava quando cabe a ela, única testemunha, prestar depoimento em uma audiência e diante do criminoso — virada que faz da produção um intrigante drama de tribunal.

Mulher de pele morena e cabelos escuros, com expressão séria, vestindo blazer preto sobre camiseta branca, braços cruzados, em frente a um painel dourado com detalhes em arco
A DIRETORA - Beth de Araújo: filha de pai brasileiro e mãe sino-americana (Maarten De Boer/SCAD/Getty Images)

Para além da própria vida, Beth usa no roteiro sua experiência como voluntária no apoio a vítimas de violência sexual. Um julgamento em especial, no qual uma advogada era encarregada de defender o estuprador, a marcou. “Essa é uma tática comum, usar uma mulher para que o pleito do réu seja visto com mais simpatia”, disse a cineasta em entrevista a VEJA durante o Festival do Rio. Replicar tamanho peso emocional com uma atriz de 10 anos de idade exigiu muito jeito e engenhosidade. “Mason não esteve no set quando filmamos a cena de estupro”, conta. Para extrair as reações da menina, Beth trabalhou com sua memória sensorial; ela teve de escrever sobre momentos em que esteve orgulhosa de si, ou muito assustada, ou frustrada: “Para filmar sua reação ao crime, ela pensou sobre quando se perdeu em uma loja”. Já os diálogos envolvendo palavras sensíveis foram acompanhados pelos pais da atriz mirim e por uma psicóloga infantil: “Quando ela chegar aos 18, poderá ver o filme ou não”.

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Beth espera que a obra inspire pais a terem conversas difíceis com os filhos sem os subestimar. Na era da internet, crianças podem ir atrás das próprias respostas e encontrar uma miríade de equívocos: “O silêncio gera silêncio, e isso não funcionou para mim”. Proteger a inocência infantil não necessariamente envolve blindá-la da realidade.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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