Ótimo, filme ‘Josephine’ explora os desafios do trauma infantil

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Em “Josephine — Fragmentos de um Crime”, a diretora Beth de Araújo retrata o trauma de uma criança que testemunha um crime sexual e o impacto do silêncio familiar. Baseado em fatos, o filme explora as consequências da falta de diálogo, incentivando pais a abordarem conversas difíceis com os filhos para proteger a inocência infantil de forma consciente.

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Aos 8 anos, a brasileira-americana Beth de Araújo se perdeu brevemente do pai em um parque de San Francisco, na Califórnia. Entre as árvores, ela testemunhou uma cena assustadora: um homem espancou e estuprou uma mulher. Nos instantes seguintes, a garota foi abordada pela polícia e chegou a esperar dentro de uma viatura ao lado da vítima. De volta ao lar, um silêncio devastador tomou a família de Beth — formada por mãe sino-­americana e pai brasileiro, natural de Goiânia — e nada mais foi dito sobre o ocorrido. Ela só debateria o assunto com eles 28 anos depois, após ser assediada por um desconhecido em um cinema. O episódio fez aflorar suas preocupações sobre a violência e a dificuldade de falar sobre o assunto — temas que ela retrata no acachapante Josephine — Fragmentos de um Crime (Josephine, Estados Unidos, 2026), que chega aos cinemas na quinta-feira 19.

No filme da diretora, hoje aos 41 anos, a personagem-título passa pelo mesmo choque que ela na infância, mas encara repercussões muito mais drásticas. Sem uma conversa adequada sobre o ocorrido e mergulhada no trauma de testemunhar uma violência que, até então, ela desconhecia existir, a garota, vivida pela estreante e notável Mason Reeves, desenvolve comportamentos violentos dentro e fora de casa. O pai, Damien (Channing Tatum), e a mãe, Claire (Gemma Chan), quebram a cabeça para descobrir como ajudá-la. Seria terapia a melhor ideia, ou levá-la para aulas de autodefesa? A situação que já era inconcebível se agrava quando cabe a ela, única testemunha, prestar depoimento em uma audiência e diante do criminoso — virada que faz da produção um intrigante drama de tribunal.

Para além da própria vida, Beth usa no roteiro sua experiência como voluntária no apoio a vítimas de violência sexual. Um julgamento em especial, no qual uma advogada era encarregada de defender o estuprador, a marcou. “Essa é uma tática comum, usar uma mulher para que o pleito do réu seja visto com mais simpatia”, disse a cineasta em entrevista a VEJA durante o Festival do Rio. Replicar tamanho peso emocional com uma atriz de 10 anos de idade exigiu muito jeito e engenhosidade. “Mason não esteve no set quando filmamos a cena de estupro”, conta. Para extrair as reações da menina, Beth trabalhou com sua memória sensorial; ela teve de escrever sobre momentos em que esteve orgulhosa de si, ou muito assustada, ou frustrada: “Para filmar sua reação ao crime, ela pensou sobre quando se perdeu em uma loja”. Já os diálogos envolvendo palavras sensíveis foram acompanhados pelos pais da atriz mirim e por uma psicóloga infantil: “Quando ela chegar aos 18, poderá ver o filme ou não”.

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Beth espera que a obra inspire pais a terem conversas difíceis com os filhos sem os subestimar. Na era da internet, crianças podem ir atrás das próprias respostas e encontrar uma miríade de equívocos: “O silêncio gera silêncio, e isso não funcionou para mim”. Proteger a inocência infantil não necessariamente envolve blindá-la da realidade.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021