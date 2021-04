Os vencedores do Oscar 2021: confira lista completa

A Academia de Hollywood entrega na noite deste domingo, 25, as estatuetas da 93ª edição do Oscar. Mank, da Netflix, foi o filme com o maior número de indicações, com 10 no total. Seis longas conquistaram seis nomeações, são eles: Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Minari – Em Busca da Felicidade, Nomadland, O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago. Em seguida, vem Bela Vingança, em cinco categorias.

Confira abaixo os vencedores conforme eles são anunciados ao longo da noite:

Roteiro original

Bela Vingança, Emerald Fennell – VENCEDORA

Minari – Em Busca da Felicidade, Lee Isaac Chung

Os 7 de Chicago, Aaron Sorkin

Judas e o Messias Negro, Will Berson e Shaka King

O Som do Silêncio, Abraham Marder e Darius Marder

Roteiro adaptado

Meu Pai, Florian Zeller e Christopher Hampton – VENCEDORES

Nomadland, Chloé Zhao

Uma Noite em Miami…, Kemp Powers

Borat: Fita de Cinema Seguinte, Peter Baynham e Sacha Baron Cohen

O Tigre Branco, Ramin Bahrani

Melhor filme

Meu Pai

Judas e o Messias Negro

Mank

Minari – Em Busca da Felicidade

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Melhor diretor

Thomas Vinterberg por Druk – Mais uma Rodada

David Fincher por Mank

Lee Isaac Chung por Minari – Em Busca da Felicidade

Chloé Zhao por Nomadland

Emerald Fennell por Bela Vingança

Melhor atriz

Andra Day por Estados Unidos vs. Billie Holiday

Viola Davis por A Voz Suprema do Blues

Vanessa Kirby por Pieces of a Woman

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Bela Vingança

Melhor ator

Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues

Riz Ahmed por O Som do Silêncio

Anthony Hopkins por Meu Pai

Steven Yeun por Minari – Em Busca da Felicidade

Gary Oldman por Mank

Melhor atriz coadjuvante

Maria Bakalova por Borat: Fita de Cinema Seguinte

Glenn Close por Era uma Vez um Sonho

Olivia Colman por Meu Pai

Amanda Seyfried por Mank

Yuh-Jung Youn por Minari – Em Busca da Felicidade

Melhor ator coadjuvante

Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro

Leslie Odom, Jr. por Uma Noite em Miami…

Sacha Baron Cohen por Os 7 de Chicago

Paul Raci por O Som do Silêncio

Lakeith Stanfield por Uma Noite em Miami…

Animação

Soul

Wolfwalkers

A Caminho da Lua

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca

Canção original

Husavik, de Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

Fight For You, de Judas e o Messias Negro

lo Sì (Seen), de Rosa e Momo

Speak Now, de Uma Noite em Miami…

Hear My Voice, de Os 7 de Chicago

Trilha sonora original

Destacamento Blood, Terence Blanchard

Mank, Trent Reznor e Atticus Ross

Minari – Em Busca da Felicidade, Emile Mosseri

Relatos do Mundo, James Newton Howard

Soul, Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Filme internacional

Druk – Mais uma Rodada (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romênia)

O Homem que Vendeu sua Pele (Tunísia)

Quo vadis, Aida? (Bósnia e Herzegovina)

Documentário

Collective

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

Agente Duplo

Professor Polvo

Time

Fotografia

Judas e o Messias Negro

Mank

Relatos do Mundo

Nomadland

Os 7 de Chicago

Figurino

Emma

A Voz Suprema do Blues

Mank

Mulan

Pinocchio

Maquiagem e cabelo

Emma

Era uma Vez um Sonho

A Voz Suprema do Blues

Mank

Pinóquio

Efeitos visuais

Problemas Monstruosos

O Céu da Meia-Noite

Mulan

O Grande Ivan

Tenet

Design de produção

Meu Pai

A Voz Suprema do Blues

Mank

Relatos do Mundo

Tenet

Montagem

Meu Pai

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Edição de som

Greyhound

Mank

Relatos do Mundo

Soul

O Som do Silêncio

Curta em live-action

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Dois Estranhos

White Eye

Curta de animação

Toca

Genius Loci

Se Algo Acontecer… Te Amo

Opera

Yes-People

Documentário curta-metragem

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Uma Canção para Latasha