Os shows imperdíveis do segundo final de semana do Rock in Rio

O Rock in Rio entra na fase final, nesta sexta-feira, 11. O line-up do segundo fim de semana mistura nomes familiares para o público do festival, como Alok, Maroon 5 e Ivete Sangalo, com alguns voltados aos fãs mais jovens, como o grupo de pop coreano Stray Kidz, Demi Lovato e a sueca Zara Larsson.

Fora do Palco Mundo, o festival se torna mais original. O Palco Sunset traz atrações menos adolescentes e encontros especiais que prometem fazer valer os ingressos. Conheça um pouco mais sobre os artistas imperdíveis:

PJ Morton — Palco Sunset em 11 de setembro às 20h10

Um dia antes de subir no Palco Mundo como tecladista do Maroon 5, com quem toca há quinze anos, o músico americano fará uma apresentação solo com melodias bem diferentes da banda de Adam Levine. PJ nasceu em Nova Orleans, berço do jazz, e seguiu a carreira individual com referências do gênero, junto com soul e R&B. Filho de cantor gospel, se inspirou na conexão com o divino para o álbum mais recente, Saturday Night/Sunday Morning, em que descreve a relação dicotômica entre as noites agitadas como músico e os momentos sagrados na igreja pelas manhãs.

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Mumford & Sons —Palco Sunset em 12 de setembro às 22h45

A banda inglesa liderada por Marcus Mumford e expoente do folk rock retorna ao Brasil depois de dez anos. Além de maturidade, o tempo trouxe criatividade ao grupo, que lançou os álbuns Rushmere (2025) e Prizefighter (2026). Enquanto o primeira tenta fazer um retorno às raízes dos integrantes no subúrbio de Londres, o segundo marca uma parceria com o produtor Aaron Dessner, do The National, para falar sobre traumas e as dificuldades do fim de um relacionamento.

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João Gomes & Orquestra Brasileira —Palco Sunset em 12 de setembro às 20h10

O rei do piseiro fará uma homenagem ao Carnaval pernambucano antes mesmo de subir ao palco. No gramado do festival, se unirá a um cortejo de mais de 200 pessoas, com participação de bonecos gigantes, Galo da Madrugada, grupo de maracatu e artistas em pernas de pau. Com a orquestra, João Gomes fará uma mistura da própria discografia e clássicos nordestinos em um show inédito.

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Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum — Palco Sunset em 12 de setembro às 17h50

Os herdeiros de Gilberto Gil prometem uma homenagem à Bahia no encontro com a rainha do axé e a banda que domina o Pelourinho. A apresentação ainda contará com uma homenagem à Preta Gil na música Minha Flor, interpretada originalmente pelos Gilsons junto com Caetano, Moreno e Tom Veloso.