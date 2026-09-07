Os seis espaços mais concorridos do Rock in Rio: brindes e VIPs
Coluna GENTE elenca os estandes que se destacaram no festival
Entre os espaços mais concorridos do Rock in Rio, os estandes de ativação de marcas patrocinadoras chamam atenção não só pelo design e arquitetura arrojada, como também pelos brindes oferecidos ao longo das noites para os frequentadores da Cidade do Rock. A coluna GENTE elege seis deles entre os que atraem público e também são famosos em busca de seus presentes.
No Axia, o participante pode ganhar uma jaqueta à prova de chuva e até uma mini máquina fotográfica. Já no Natura, o espaço oferece a oportunidade de se conhecer mais sobre os aromas da Amazônia entre os hidratantes distribuídos. Na C&A, há uma loja com produtos da marca desenhados exclusivamente para essa edição do festival.
No Tic-Tac, estreante entre os patrocinadores, quem enfrenta a longa fila tem a oportunidade de ganhar chapéu e até montar sua própria caixinha de balas com os sabores preferidos. No espaço Seara, a atração principal são os famosos: Deborah Secco, Fátima Bernardes, entre outros, passaram pelo local para tirar fotos e fazer publicidade, atraindo olhares de todos.
E, por fim, no ProForce, são distribuídas caixinhas de diversos sabores, com pós-treino para repor as energias na maratona musical proposta pelo Rock in Rio.
Axia
C&A
TicTac
ProForce
Seara
Natura
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