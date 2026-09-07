Os seis espaços mais concorridos do Rock in Rio: brindes e VIPs

Entre os espaços mais concorridos do Rock in Rio, os estandes de ativação de marcas patrocinadoras chamam atenção não só pelo design e arquitetura arrojada, como também pelos brindes oferecidos ao longo das noites para os frequentadores da Cidade do Rock. A coluna GENTE elege seis deles entre os que atraem público e também são famosos em busca de seus presentes.

No Axia, o participante pode ganhar uma jaqueta à prova de chuva e até uma mini máquina fotográfica. Já no Natura, o espaço oferece a oportunidade de se conhecer mais sobre os aromas da Amazônia entre os hidratantes distribuídos. Na C&A, há uma loja com produtos da marca desenhados exclusivamente para essa edição do festival.

No Tic-Tac, estreante entre os patrocinadores, quem enfrenta a longa fila tem a oportunidade de ganhar chapéu e até montar sua própria caixinha de balas com os sabores preferidos. No espaço Seara, a atração principal são os famosos: Deborah Secco, Fátima Bernardes, entre outros, passaram pelo local para tirar fotos e fazer publicidade, atraindo olhares de todos.

E, por fim, no ProForce, são distribuídas caixinhas de diversos sabores, com pós-treino para repor as energias na maratona musical proposta pelo Rock in Rio.

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Axia

C&A

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TicTac

ProForce

Seara

Natura

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