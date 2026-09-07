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Cultura

Os seis espaços mais concorridos do Rock in Rio: brindes e VIPs

Coluna GENTE elenca os estandes que se destacaram no festival

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 22h04
Multidão de pessoas em um evento ao ar livre, com um grande edifício bege de estilo medieval e outro de arquitetura asiática ao fundo. O público, de diversas idades e etnias, veste roupas casuais e interage em um gramado artificial. O céu está nublado
 (Valmir Moratelli/VEJA)
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Entre os espaços mais concorridos do Rock in Rio, os estandes de ativação de marcas patrocinadoras chamam atenção não só pelo design e arquitetura arrojada, como também pelos brindes oferecidos ao longo das noites para os frequentadores da Cidade do Rock. A coluna GENTE elege seis deles entre os que atraem público e também são famosos em busca de seus presentes.

No Axia, o participante pode ganhar uma jaqueta à prova de chuva e até uma mini máquina fotográfica. Já no Natura, o espaço oferece a oportunidade de se conhecer mais sobre os aromas da Amazônia entre os hidratantes distribuídos. Na C&A, há uma loja com produtos da marca desenhados exclusivamente para essa edição do festival.

No Tic-Tac, estreante entre os patrocinadores, quem enfrenta a longa fila tem a oportunidade de ganhar chapéu e até montar sua própria caixinha de balas com os sabores preferidos. No espaço Seara, a atração principal são os famosos: Deborah Secco, Fátima Bernardes, entre outros, passaram pelo local para tirar fotos e fazer publicidade, atraindo olhares de todos.

E, por fim, no ProForce, são distribuídas caixinhas de diversos sabores, com pós-treino para repor as energias na maratona musical proposta pelo Rock in Rio.

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Axia

Multidão de pessoas em um evento ao ar livre, com um grande edifício bege de estilo medieval e outro de arquitetura asiática ao fundo. O público, de diversas idades e etnias, veste roupas casuais e interage em um gramado artificial. O céu está nublado
(Valmir Moratelli/VEJA)

C&A

Multidão de pessoas em pé sobre gramado verde, em frente a um edifício com fachada de vidro e estrutura metálica arqueada, ladeado por torres de tijolos alaranjados. À direita, uma construção com telhado de palha. O céu está nublado
(Valmir Moratelli/VEJA)
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TicTac

Pessoas em frente a um estande promocional da Tic Tac com o logo iluminado e painéis cheios de balas coloridas gigantes, em um evento noturno. O céu está nublado e escuro
(Valmir Moratelli/VEJA)

ProForce

Pessoas em fila para entrar no Pro Force Park, um evento com portais em formato de embalagens de suplementos e um estande laranja da Seara. O chão está molhado, indicando chuva recente, e o céu está nublado
(Valmir Moratelli/VEJA)

Seara

Multidão de pessoas em evento ao ar livre, com estandes de marcas como Seara, Kit Kat e Prudential. O estande da Seara, ao centro, é vermelho e tem três andares iluminados. À esquerda, o estande Kit Kat também é vermelho. À direita, o estande Prudential é azul escuro com letreiro luminoso. Pessoas de diversas idades caminham e interagem, algumas tirando fotos. O céu está nublado
(Valmir Moratelli/VEJA)

Natura

Pessoas em frente a estandes de eventos, com o estande da Natura em tons de laranja e o da Ipiranga em azul e amarelo, sob um céu nublado
(Valmir Moratelli/VEJA)
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