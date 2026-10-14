Os planos de Meghan Markle para voltar às telas

Após retornar ao Reino Unido com a família, Meghan Markle está cogitando a possibilidade de voltar a trabalhar como atriz, revelou o Daily Mirror nesta quarta-feira, 14. De acordo com o tabloide, a Duquesa de Sussex está explorando propostas de atuação depois de conversar com “grandes nomes da indústria”.

“Ela está analisando várias propostas de atuação. Ela está conhecendo muitos escritores e criativos, e lendo muitos roteiros. Se houver algo que se destaque como incrível, então ela vai fazer”, disse uma pessoa próxima a Meghan.

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