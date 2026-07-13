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Cultura

Os filmes em que Sam Neill aparecerá postumamente

Astro de Jurassic Park deverá aparecer em três filmes até 2027

Por Flávio Monteiro 13 jul 2026, 14h21 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h46
Sam Neil carrega uma raposa no colo durante a divulgação da comédia The Fox no Sydney Film Festival, em 4 de junho
Sam Neil carrega uma raposa no colo durante a divulgação da comédia The Fox no Sydney Film Festival, em 4 de junho (Madman Films﻿/Facebook)
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Os filmes em que Sam Neill aparecerá postumamente Priorizar nos meus resultados Google

Notório por sua encarnação como o Dr. Alan Grant em Jurassic Park (1993), o ator neozelandês Sam Neill morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos de idade. Embora tenha alcançado proeminência global como protagonista na franquia jurássica de Steven Spielberg, esse passa longe de ser o único papel destacado de Neill, que também atuou em obras como A Profecia III (1981) e as séries The Tudors e Peaky Blinders. Sem nunca se afastar das telas, o ator irá aparecer em três projetos póstumos. Veja mais sobre cada um deles abaixo:

The Fox

Com data de lançamento em 29 de outubro, The Fox é uma comédia surrealista produzida na Austrália sobre um caçador que encontra uma raposa falante. Na obra, Neill interpretará uma ave pega-rabuda, sendo um papel somente de dublagem.

The Last Resort

Ao lado de Daisy Ridley e Alden Ehrenreich, conhecidos por seus papéis em Star Wars, Neill atua na produção filipina prevista para lançar em 2027. A obra foca na personagem de Ridley, uma mulher centrada na carreira que se envolve em um romance durante uma viagem a trabalho para as Filipinas. Neill atua como pai da protagonista no filme.

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Godzilla x Kong: Supernova

Previsto para estrear em 2027, o novo capítulo da franquia de supermonstros deverá ser o último lançamento a contar com a presença de Neill. Não há informações sobre o papel do ator na obra, mas, considerando sua passagem em Jurassic Park, pelo menos sabemos que, de criaturas gigantes, Neill entende.

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TAGS:
Cinema
Gente
Steven Spielberg
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