O ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 49, admitiu ter cometido erros na criação dos três filhos durante uma entrevista a um podcast divulgada nesta semana. Pai de Jack, 19, fruto do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan, e de Benjamin, 16, e Vivian, 13, do casamento com Gisele Bündchen, o ex-atleta comparou os desafios da paternidade aos tropeços que enfrentou ao longo da carreira. “Cometi muitos erros. Como quarterback, lancei muitas interceptações. E tentei aprender com cada uma delas”, afirmou.

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Brady também disse esperar ser um pai melhor hoje do que quando teve o primeiro filho, há 19 anos. Segundo ele, uma das principais lições foi aprender a ouvir os interesses e as preocupações dos adolescentes. O ex-marido de Gisele contou ainda que Benjamin já reclamou de sua postura durante as conversas em família. O jovem observou que o pai costuma transformar assuntos descontraídos à mesa de jantar em discussões sérias. Brady reconheceu que, nesses momentos, acaba assumindo o papel de treinador, comportamento que carregou dos anos dedicados ao esporte.