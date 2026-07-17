Os detalhes da internação e do estado de saúde de Milton Nascimento

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado na quinta-feira, 16 de julho, com um quadro de pneumonia em um hospital do Rio de Janeiro. De acordo com informações da equipe do artista, a intercorrência é comum em seu atual quadro de saúde, e o compositor segue estável e com uma boa evolução clínica.

A previsão é de que Bituca receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa. “Ele está com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais”, diz a equipe.

Em 2025, Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), causada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas alfa-sinucleínas no cérebro, afetando funções cognitivas, motoras e comportamentais.

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