Quem não gosta de uma boa fofoca? Acompanhar as atualizações e os bastidores da vida alheia é um comportamento bastante comum, principalmente quando se trata do dia a dia das celebridades. Por tal razão, não é de se estranhar a popularidade de programas voltados especialmente para esta temática. A coluna GENTE lista os principais expoentes do gênero que, como não poderia deixar de ser, também carregam suas próprias polêmicas.

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Fofocalizando, o mais popular

O mais popular entre os programas de fofoca da TV aberta, o Fofocalizando do SBT angariou uma média de 2,67 pontos ao longo de 2026, com um share médio estimado em 6,5%. A atração tem se notabilizado por constantes trocas e problemas com apresentadores, que parecem não ter muito pudor ao fazer comentários que extrapolam a linha do bom senso. Desde o início do ano, Cariúcha, Carol Lekker e Thayse Teixeira já deixaram o programa, com a segunda ficando marcada por fazer, ao vivo, comentários de mau gosto sobre Eliana, enquanto a última questionou abertamente a lisura das eleições presidenciais de 2026.

A Tarde é Sua, um clássico

Liderada por Sônia Abrão, a atração da RedeTV! está no ar desde 2006, e é conhecida pela acidez no momento de tratar sobre o cotidiano do entretenimento brasileiro. Neste ano, a atração conta com uma média de 0,92 pontos e um share de 2,3%, sendo um dos principais produtos da emissora. No entanto, as duas décadas de atividade foram marcadas por polêmicas, que vão desde simples desentendimentos, como o processo movido por Ana Paula Renault depois de receber o apelido de ‘Annabelle’, até temas sérios, como a conversa ao vivo com Lindemberg Alves, sequestrador de Eloá Pimentel.

Melhor da Tarde, em busca de um DNA

Liderado por Chris Flores e Léo Dias, o Melhor da Tarde se tornou um dos principais programas vespertinos da Band desde seu retorno, em 2018. Como média de 1,15 pontos e share de 2,9%, a atração passeia pelo dia a dia dos famosos e pelos assuntos mais comentados nas redes sociais, não sendo isenta de episódios polêmicos. Os mais destacados envolvem Léo, quando defendeu Zé Felipe em um debate com Janaína Nunes, chegando a gritar com a colega.

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TV Fama, o mais longevo

O mais antigo entre os programas de fofoca ainda em atividade, o TV Fama da RedeTV! ocupa um lugar tradicional na faixa noturna. Historicamente liderada por Nelson Rubens, a atração tem média de 0,73 pontos e share de 1,3%, sendo bastante conhecida pelos momentos absolutamente bizarros, como a cobertura de Carnaval que mostrou a modelo Ju Isen toda pintada de verde em uma pose reveladora até demais, e a bronca de Rubens em Íris Stefanelli antes de falar sobre a morte do locutor Lombardi (“Íris, não vai falar merd*”).

A Hora da Venenosa, despojado e direto

Diferentemente das atrações anteriores, A Hora da Venenosa não é um programa próprio, mas um quadro despojado do Balanço Geral, da Record. Ainda assim, a influência da produção chama atenção, especialmente por garantir bons índices de audiência em seus 30 minutos de duração. Comandado por Fabíola Reipert, o quadro coleciona algumas polêmicas, como o episódio em que a emissora foi condenada a indenizar o filho do locutor de rodeios Asa Branca pela divulgação de uma gravação privada que supostamente demonstraria a má relação entre os dois.