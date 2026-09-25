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Cultura

Os brasileiros presentes nas melhores séries do século

Nenhuma produção nacional entrou no ranking

Por Giovanna Fraguito 25 set 2026, 16h26
Rodrigo Santoro
Rodrigo Santoro (Reprodução/Instagram)
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O Brasil não emplacou nenhuma produção entre as 100 melhores séries do século XXI eleitas pelo New York Times, mas três atores do país aparecem no elenco de títulos selecionados. O mais bem colocado é Lino Facioli, 26, brasileiro radicado na Inglaterra desde a infância, que interpretou Robin Arryn em Game of Thrones. O fenômeno da HBO conquistou o sexto lugar no ranking, atrás de Breaking Bad, The Wire, Mad Men, Succession e Fleabag.

Rodrigo Santoro, 51, também representa o país na seleção. O ator viveu Paulo na terceira temporada de Lost, série que aparece na 22ª posição. O brasileiro estreou na produção em 2006 como um dos sobreviventes do voo 815 e acabou permanecendo por uma temporada. 

Morena Baccarin, 47, nascida no Rio de Janeiro e criada nos Estados Unidos, integra Homeland, 38ª colocada. Ela interpretou Jessica Brody, mulher do protagonista Nicholas Brody, papel de Damian Lewis, nas três primeiras temporadas e chegou a ser indicada ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática pelo trabalho.

A lista foi elaborada a partir dos votos de mais de 500 atores, roteiristas, produtores, executivos e outros profissionais ligados à televisão. Cada participante indicou dez séries que estrearam a partir de 2000. 

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