Os atores que vão interpretar Leandro e Leonardo no cinema

Eduardo Borelli e André Luiz Frambach serão Leandro e Leonardo, respectivamente, na cinebiografia da dupla sertaneja. Ainda sem previsão de estreia, o projeto tem direção de Jayme Monjardim. A história vai passar pela infância dos dois em Goiânia (GO), o começo do sucesso e a morte de Leandro, em 1998.

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André já interpretou Leandro na infância para a série Por Toda Minha Vida – Leandro e Leonardo, da TV Globo, em 2007. Foi o primeiro papel do ator, aos 8 anos, na televisão. “Agora, com 29, ter esse presente que é o Leonardo! Honra máxima”, escreveu nas redes sociais.