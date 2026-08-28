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Cultura

Os astros e desconhecidos que disputam o papel de James Bond

Coluna GENTE elenca aqueles que postulam a famosa 'licença para matar'

Por Flávio Monteiro 28 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h43
Três jovens atores em close-up: Paul Mescal com jaqueta jeans, Josh OConnor de cardigã cinza e gravata, e Jacob Elordi sorrindo com terno vinho e camisa listrada aberta
Da esq. para a dir.: Paul Mescal, Jack Barton e Jacob Elordi (Reprodução/Instagram)
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Criado na década de 50, o espião britânico James Bond é, sem dúvidas, um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Astro da franquia 007, o herói já foi representado por atores de grande renome, e o prestígio relacionado ao papel faz com que ele seja um dos mais desejados no meio artístico. Sendo assim, não foi uma surpresa quando diversos artistas, desde novatos até estrelas consolidadas, se apresentaram como candidatos à vaga após Daniel Craig deixar a franquia.

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Os testes de elenco estão agendados para iniciar em setembro, e muitos dos queridinhos de Hollywood na atualidade já se prepararam para ocupar uma vaga. Nomes como Jacob Elordi (Euphoria), Callum Turner (Animais Fantásticos), Paul Mescal (Gladiador II) e Harris Dickinson (Babygirl) estão confirmados na seleta lista, mas não são os únicos. Isso porque o diretor Denis Villeneuve e a diretora de elenco Nina Gold estão pendendo para a possibilidade de escolher um nome desconhecido.

De acordo com informações divulgadas pelo New York Post, há uma tendência a selecionar atores britânicos relativamente desconhecidos. Entre esses nomes menos famosos, o destaque fica com o trio de ‘Jacks’: Jack O’Connel (Extermínio), Jack Lowden (Slow Horses) e, principalmente, Jack Barton (Heartstopper). A seleção bate com a ideia consolidada de ter um rosto menos conhecido no papel de Bond, algo já defendido anteriormente.

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“É absolutamente essencial que (Bond) mantenha um enigma total”, disse a diretora de elenco Debbi McWilliams em entrevista ao The Independent em junho. Conhecida por trabalhar por um longo tempo com a franquia, ela justificou sua afirmação: “Queremos saber o mínimo possível sobre eles pessoalmente, porque é isso que são espiões. Não precisamos saber onde ele vai às compras, quem são os pais dele, ou onde ele mora. Nunca queremos vê-lo em casa. E um elemento vital de tudo isso é a descrição do trabalho dele”.

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