Oliver Tree deixou instruções sobre herança antes de morrer

O cantor norte-americano Oliver Tree, 32, morreu em um acidente com dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 14. Com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ele estava no Brasil em meio a uma turnê mundial. Em abril, ele contou que deixou previsto em um testamento o que faria com sua herança caso morresse.

Segundo Oliver, ele gostaria que, quando morresse, seu dinheiro não ficasse com ninguém de sua família. O cantor queria que o valor fosse destinado a fundações de apoio aos artistas. “Não acredito que nenhuma riqueza ou coisa gerada por ela seja minha. Já deixei claro em meu testamento que, quando eu morrer, ninguém da minha família receberá um centavo, nada. A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas. Criei uma fundação, chama-se Bolsas de Arte para Jovens Gênios do Dr. Oliver Tree. Foi estruturada de forma que, basicamente, os juros gerados pela minha música serão a principal fonte de financiamento”, disse ele no programa Zach Sang Show.

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