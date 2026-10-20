O visual surpreendente de The Rock em novo filme

Famoso por interpretar personagens de ação em seus filmes, o ator Dwayne ‘The Rock’ Johnson surpreendeu ao aparecer interpretando um idoso em seu novo filme. Imagens divulgadas pelo site americano TMZ nesta terça-feira, 20, mostram Johnson interpretando a figura de um velhinho gente boa em Lizard Music, com cabelos grisalhos e um sobretudo bege circulando por Nova York.

Aos 54 anos, The Rock será um homem excêntrico de 70 anos, apelidado de Chicken Man (Homem Galinha, em tradução livre), que acompanha o protagonista do filme. Lizard Music marca uma retomada da parceria do ator com o diretor Benny Safdie, que já havia dirigido Johnson em Coração de Lutador: The Smashing Machine.

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