O vídeo que motivou cancelamento de Jorge & Mateus

A semana não foi fácil para a dupla Jorge & Mateus. Os sertanejos tiveram apresentações canceladas em Recife e Fortaleza após a repercussão negativa do apoio de Jorge ao senador Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2026. A razão para tal movimento foi um vídeo gravado por diferentes artistas sertanejos em suporte à campanha do direitista, o que revoltou parte do público nordestino.

No registro, Jorge aparece ao lado de artistas como Gusttavo Lima e Rodolffo, e chega a cantar uma paródia de um dos grandes sucessos de sua dupla, declarando: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)