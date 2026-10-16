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Cultura

O surpreendente talento da filha de Cristiano Ronaldo

Alana, de 8 anos, demonstrou enorme afinidade com a música

Por Flávio Monteiro 16 out 2026, 16h31
À esquerda, duas mulheres em um ambiente interno, uma sentada ao piano branco e outra de pé ao lado. À direita, Cristiano Ronaldo, com corte de cabelo moderno e moletom azul escuro, caminha em área externa com carros ao fundo
Alana, filha de Cristiano Ronaldo, surgiu cantando em registro compartilhado nas redes (Reprodução/Instagram)
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A pequena Alana, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, surpreendeu em sua performance de uma música de Billie Eilish. Em um vídeo compartilhado por Georgina nas redes sociais, a menina de 8 anos aparece cantando What Was I Made For ao som de um piano, e demonstra muito talento.

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“Mas que voz linda”, escreveu um usuário no Instagram, surpreso com o talento da pequena. “Essa música ficou linda na sua voz. Você tem muito talento, siga em frente”, disse uma segunda pessoa. A própria Georgina deixou seu elogio à filha: “Minha cantora favorita”.

Alana é a segunda filha de Cristiano Ronaldo, nascida em 2017. Ela tem três irmãos mais velhos — Cristiano Ronaldo Jr., Eva Maria e Mateo — e uma irmã mais nova, Bella Esmeralda. O talento da pequena já havia sido notado em outras ocasiões, quando apareceu cantando My Heart Will Go On, sucesso de Céline Dion.

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