O surpreendente talento da filha de Cristiano Ronaldo

A pequena Alana, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, surpreendeu em sua performance de uma música de Billie Eilish. Em um vídeo compartilhado por Georgina nas redes sociais, a menina de 8 anos aparece cantando What Was I Made For ao som de um piano, e demonstra muito talento.

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“Mas que voz linda”, escreveu um usuário no Instagram, surpreso com o talento da pequena. “Essa música ficou linda na sua voz. Você tem muito talento, siga em frente”, disse uma segunda pessoa. A própria Georgina deixou seu elogio à filha: “Minha cantora favorita”.

Alana é a segunda filha de Cristiano Ronaldo, nascida em 2017. Ela tem três irmãos mais velhos — Cristiano Ronaldo Jr., Eva Maria e Mateo — e uma irmã mais nova, Bella Esmeralda. O talento da pequena já havia sido notado em outras ocasiões, quando apareceu cantando My Heart Will Go On, sucesso de Céline Dion.

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