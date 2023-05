O sucesso póstumo de Rita Lee nas vendas de livros

Rita Lee nunca foi de economizar ambições e projetos, e assim deixou ao mundo um legado que perpassa múltiplos formatos. Dentre eles, sua caneta afiada, com a qual esculpiu seu lugar na história da música, e cavou trincheira na literatura — no total, ela lançou nove livros: três biográficos, cinco infantis e uma coletânea de contos, todos pela editora Globo. Na semana de luto que sucedeu seu falecimento, tal esforço não passou despercebido.

De acordo com levantamento da empresa BookInfo, Rita Lee: Uma Autobiografia, de 2016, foi o livro mais vendido entre 8 e 14 de maio — independente de categorias. Na lista de mais vendidos da VEJA, ele lidera a aba de não ficção. Na outra ponta do “top 10”, a autora amarra o catálogo com favoRita, compilado de imagens, documentos e relatos seus lançados em edição de luxo comemorativa a seus 70 anos, completados na véspera de fim de ano de 2017. A coletânea Dropz não chegou ao top 20 de ficção, mas também teve aumento de vendas.

O site Amazon, que domina o setor de livros no país, anunciou Uma Autobiografia como a segunda obra mais vendida da categoria “histórias reais” esta semana, atrás apenas do inédito Rita Lee: Outra Biografia, com lançamento marcado para 22 de maio, na qual a cantora discorreu sobre sua luta contra o câncer no pulmão. Na lista geral de mais vendidos da loja on-line, Uma Autobiografia está em sétimo lugar e, o livro a ser lançado, alcançou a quinta posição ainda na pré-venda. Na terça-feira, dia do anúncio da morte de Rita, o livro de 2016 decolou à primeira posição.

Além do manuscrito de 192 páginas que compõe sua biografia inédita, Rita deixou um caderno com mais de 400 tuítes escritos à mão, postagens nunca vistas que pensou em fazer na rede social. Quando começou a usar o Twitter em 2010, a cantora teceu comentários perspicazes e bem-humorados que até hoje são replicados como memes. Segundo seu filho, João Lee, a descoberta será publicada e lida “como ela escreveu”, com rasuras inclusas. “Estamos conversando sobre uma exposição, filmes, séries, documentário, musical. A quantidade de coisas que vem nos próximos anos é muito grande”, completou o produtor musical.