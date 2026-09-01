O sítio que virou refúgio particular de Marcello Novaes longe da TV
Ator tem uma propriedade na Região Serrana do Rio
Quem acompanha Marcello Novaes principalmente pelas novelas talvez não imagine que, longe dos estúdios, o ator de 63 anos mantenha uma rotina bem diferente. Em um sítio em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, ele troca as gravações por ferramentas, plantações, madeira e projetos feitos com as próprias mãos. A propriedade se tornou um refúgio particular e também um espaço onde coloca em prática habilidades que desenvolveu desde jovem.
O sítio entrou na vida de Marcello ainda na adolescência, quando o terreno pertencia a um tio. Com o passar dos anos, ele comprou o local e passou a transformá-lo de acordo com seus interesses. Uma das intervenções mais curiosas está na área externa: uma nascente que existe no terreno foi aproveitada para formar uma pequena cachoeira.
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Outro destaque é a oficina, onde o ator trabalha com madeira e produz móveis e estruturas para o próprio sítio. A propriedade também conta com uma horta orgânica e um sistema de reaproveitamento de resíduos. Restos de frutas, legumes, verduras, ovos e pó de café são destinados à compostagem, enquanto o húmus das composteiras e do minhocário é utilizado no cultivo.
O espaço ainda abriga galinhas, além de uma área dedicada a exercícios. Entre as estruturas de lazer está uma piscina com ondas artificiais, que permite a prática de surfe mesmo em meio à serra.