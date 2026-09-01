O sítio que virou refúgio particular de Marcello Novaes longe da TV

Quem acompanha Marcello Novaes principalmente pelas novelas talvez não imagine que, longe dos estúdios, o ator de 63 anos mantenha uma rotina bem diferente. Em um sítio em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, ele troca as gravações por ferramentas, plantações, madeira e projetos feitos com as próprias mãos. A propriedade se tornou um refúgio particular e também um espaço onde coloca em prática habilidades que desenvolveu desde jovem.

O sítio entrou na vida de Marcello ainda na adolescência, quando o terreno pertencia a um tio. Com o passar dos anos, ele comprou o local e passou a transformá-lo de acordo com seus interesses. Uma das intervenções mais curiosas está na área externa: uma nascente que existe no terreno foi aproveitada para formar uma pequena cachoeira.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Outro destaque é a oficina, onde o ator trabalha com madeira e produz móveis e estruturas para o próprio sítio. A propriedade também conta com uma horta orgânica e um sistema de reaproveitamento de resíduos. Restos de frutas, legumes, verduras, ovos e pó de café são destinados à compostagem, enquanto o húmus das composteiras e do minhocário é utilizado no cultivo.

Continua após a publicidade

O espaço ainda abriga galinhas, além de uma área dedicada a exercícios. Entre as estruturas de lazer está uma piscina com ondas artificiais, que permite a prática de surfe mesmo em meio à serra.

Continua após a publicidade