O segredo simples da estrela de ‘Ted Lasso’ para manter a boa forma
Hannah Waddingham, de 52 anos, compartilhou alguns conselhos para manter o corpo musculoso
Vencedora do Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel como Rebecca Welton na série Ted Lasso, do Apple TV, a atriz Hannah Waddingham, de 52 anos, chama a atenção por seu porte físico, constantemente elogiado por fãs. Recentemente, ela compartilhou dicas para manter a forma em entrevista ao portal britânico Women’s Health.
A artista revelou que mantém a prática de ativar seus músculos todos os dias. “Eu sempre digo para os meus amigos: ativem os seus músculos – todos os dias. As pessoas são muito queridas, elas falam sobre os meus braços. Eu só mantenho eles ativos”, disse a britânica.
“E nunca subestime o valor de fazer agachamentos enquanto escova os dentes”, aconselhou a atriz. Defensora da prática de calistenia, que consiste em usar apenas o peso do próprio corpo para treinar, ela explicou: “Eu estaria mentindo se dissesse que fazia muita coisa. Apenas calistenia com o peso do meu próprio corpo e alguns pesos leves por 20 minutos pela manhã.”
Dançarina desde a juventude, Hannah compartilhou que suas modalidades favoritas de exercícios com o peso corporal são pilates e práticas com faixas elásticas. Em Ted Lasso, Hannah interpreta Rebecca, a dona do clube inglês Richmond, que contrata o texano Ted Lasso (Jason Sudeikis), técnico de futebol americano, para treinar os jogadores de futebol.
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