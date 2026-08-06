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Cultura

O segredo simples da estrela de ‘Ted Lasso’ para manter a boa forma

Hannah Waddingham, de 52 anos, compartilhou alguns conselhos para manter o corpo musculoso

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 14h41
LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Hannah Waddingham, winner of the Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series award for Ted Lasso, poses in the press room during the 73rd Primetime Emmy Awards at L.A. LIVE on September 19, 2021 in Los Angeles, California. Rich Fury/Getty Images/AFP (Photo by Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hannah Waddingham venceu como melhor atriz coadjuvante em série de comédia por seu papel em "Ted Lasso" - (Rich Fury/AFP)
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O segredo simples da estrela de ‘Ted Lasso’ para manter a boa forma Priorizar nos meus resultados Google

Vencedora do Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel como Rebecca Welton na série Ted Lasso, do Apple TV, a atriz Hannah Waddingham, de 52 anos, chama a atenção por seu porte físico, constantemente elogiado por fãs. Recentemente, ela compartilhou dicas para manter a forma em entrevista ao portal britânico Women’s Health.

A artista revelou que mantém a prática de ativar seus músculos todos os dias. “Eu sempre digo para os meus amigos: ativem os seus músculos – todos os dias. As pessoas são muito queridas, elas falam sobre os meus braços. Eu só mantenho eles ativos”, disse a britânica.

“E nunca subestime o valor de fazer agachamentos enquanto escova os dentes”, aconselhou a atriz. Defensora da prática de calistenia, que consiste em usar apenas o peso do próprio corpo para treinar, ela explicou: “Eu estaria mentindo se dissesse que fazia muita coisa. Apenas calistenia com o peso do meu próprio corpo e alguns pesos leves por 20 minutos pela manhã.”

Dançarina desde a juventude, Hannah compartilhou que suas modalidades favoritas de exercícios com o peso corporal são pilates e práticas com faixas elásticas. Em Ted Lasso, Hannah interpreta Rebecca, a dona do clube inglês Richmond, que contrata o texano Ted Lasso (Jason Sudeikis), técnico de futebol americano, para treinar os jogadores de futebol.

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TAGS:
Streaming
Ted Lasso
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