O que se sabe sobre filme que contará história de Leandro e Leonardo

Uma das principais duplas sertanejas do Brasil, Leandro e Leonardo, irá ganhar um filme sobre sua história. Dirigida por Jayme Monjardim (Olga), a produção se chamará Não Aprendi a Dizer Adeus e está em fase de testes para selecionar o elenco que representará os músicos e os personagens importantes de sua carreira.

Nomes como Eduardo Borelli, Luiz Carlos Vasconcelos, Cyria Coentro e João Henrique estão sendo cotados na produção, embora ainda não haja confirmação sobre seus papéis na obra. Alessandra Maestrini (Toma Lá, Da Cá) deverá viver Ede Cury, assessora próxima a Leonardo.

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